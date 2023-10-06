«Флагманский проект»: что изменится после строительства Россией АЭС в Бангладеш

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«Руппур» — российский проект поколения «3+». В ней два энергоблока ВВЭР-1200.

В Бангладеш завезли ядерное топливо на энергоблок первой в стране АЭС — Руппур. Республика официально вошла в число стран, использующих атомную энергию. Это большой зарубежный проект российского «Росатома». В церемонии по видеосвязи принял участие президент РФ Владимир Путин. О значимости события расскажет корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Издержки формата ВКС: аплодисменты, которыми премьер-министр Бангладеш приветствовала речь Владимира Путина, для зрителей казались беззвучными. Хотя событие, безусловно, громкое. С этого дня Бангладеш — официально в клубе стран — обладателей источников ядерной энергии.

«Для нас большая честь вручить вам документ о доставке ядерного топлива на АЭС „Руппур“. Уважаемая госпожа премьер министр, прошу вас принять этот документ из дружественной вам России», — сказал президент РФ Владимир Путин.

А вот как происходила передача самого топлива. Вот оно — в небольших урановых «таблетках» на конвейерах российского завода. Здесь же его упаковали в ТВЭЛы и в полностью готовом к установке виде бортом Ил-76 доставили из Новосибирска в столицу республики Дакку. Чтобы установить в уже почти готовые к эксплуатации реакторы новой атомной станции «Руппур».

«Этот флагманский проект отвечает интересам двух стран, способствует дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества и конечно же вносит реальный, значимый вклад в развитие экономики, укрепление энергетической безопасности республики. Отмечу, что Бангладеш — наш давний друг и добрый партнер, с которым мы взаимодействуем на принципах равноправия, взаимного уважения и учетов интересов друг друга», — отметил Путин.

Интересы Бангладеш очевидны. Это самая густонаселенная страна планеты: площадь в 100 с лишним раз меньше российской, а проживает там на 20 миллионов человек больше.

«После выхода на проектную мощность станция сможет обеспечивать порядка 10% населения Бангладеш. Это большая величина в удовлетворении потребностей растущей бангладешской экономики. И тем самым снизится зависимость от угольной и газовой генерации, что позволит оптимизировать национальный энергобаланс. И новая АЭС не будет выбрасывать диоксид углерода, что благотворно скажется на окружающей среде», — подчеркнул Путин.

АЭС «Руппур», на которую сегодня доставили ядерное топливо, строится по образу и подобию шестого и седьмого энергоблоков знаменитой российской Нововоронежской АЭС. Только в Бангладеш она возвышается среди густой тропической растительности на берегу реки Падма (это участок великого Ганга) в 160 километрах от столицы страны. «Руппур» — российский проект поколения «3+». В ней два энергоблока ВВЭР-1200, соответственно, суммарная мощность — 2400 мегаватт. Жизненный цикл блоков составляет 60 лет с возможностью продления срока работы еще на 20.

«В этой части мира, в Южной Азии, конечно же, для нас крайне важно сохранить свое влияние. Это влияние мы реализуем не только в течение 10 лет строительства данного объекта. Мы реализуем в течение 100 лет жизненного цикла атомной станции. Конечно, у нас будут взаимоотношения и по поставкам топлива, и по сервисному обслуживанию, по модернизации этих станций. Эти 100 лет „Росатом“ будет здесь, Россия будет здесь», — объяснил генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

Россия фактически создает атомную отрасль целой страны с нуля, доказывая свое лидерство в этой сфере. И делает это не впервые. Международные проекты «Росатома» — это 22 строящихся энергоблока в семи странах. Помимо Бангладеш, это Турция, Египет, Китай, Индия, Венгрия. Российская атомная промышленность не просто на мировом уровне, в некоторых аспектах мы — безоговорочный лидер.

«Сегодня очень счастливый день для России, для „Росатома“ и для всей атомной отрасли. Это еще одно достижение. Мы в МАГАТЭ считаем, что начало новой гражданской ядерной программы в Бангладеш является важным свидетельством необходимой, незаменимой роли, которую играет атомная энергетика в развитии всех стран», — указал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Доставка ядерного топлива — этап символичный. Он означает, что у страны уже есть этот совершенно новый источник энергии. А еще он знаменует переход от строительных работ к пусконаладочным. Первые, тестовые, мегаватты АЭС должна дать уже в следующем году, а на полную мощность выйдет к 2025 году. И пополнит портфолио суперсовременных атомных станций, построенных так, как умеет только Россия.