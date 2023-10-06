Кто объявил охоту на лидеров партии «Альтернатива для Германии»

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Причиной серии нападений на оппозиционных политиков вполне могут быть предстоящие региональные выборы.

В Германии, похоже, начались попытки физического устранения оппозиционных политиков. Один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» после покушения, отправился в больницу. Сопредседатель — была вынуждена скрываться, вместе со своей семьей. В деталях этой истории разбирался корреспондент «Известий» Александр Романов.

Это кадры из Ингольштатта, Бавария. Тут должен был состояться митинг «Альтернативы для Германии»: в воскресенье в этой федеральной земле — выборы в местный парламент и у АдГ есть хорошие шансы стать если и не первой, то точно второй по величине силой в этом богатом регионе. То есть были шансы. Выступить на митинге должен быть лидер «Альтернативы» Тино Хруппала. Сделать это ему не дали. За какие-то мгновения к политику подошли двое неизвестных. Видимо, тайком что-то ему вкололи и скрылись.

«Похоже, что ему ввели в плечо неизвестное вещество. Затем он потерял сознание и был доставлен в больницу. Я уже несколько раз слышал, что у него, вероятно, был анафилактический шок, худшая из всех реакций», — рассказывает депутат бундестага Ян Нольте.

Новость практически проигнорировали мейнстримовые медиа. Вопросы вызывает и реакция правоохранителей. Полиция заявила прессе, что, хотя действительно нашла на месте покушения пару игл, не видит в этом ничего необычного. А вот официальный комментарий местной прокуратуры «Известиям»: пишут, что, с одной стороны, дело возбудили, с другой — что не видят доказательств нападения. Ну то есть, видимо, политик отправился на больничную койку по собственному желанию.

Ранее стало известно, что в опасности жизнь и Алисы Вайдель — второго председателя «Альтернативы для Германии».

«Готовилось нападение на лидера АдГ, так что она, Алиса Вайдель, отменила запланированные выступления в Баварии и покинула страну вместе со своей семьей. Ей пришлось оставить свой дом: там ей угрожала опасность», — объясняет политолог Кросси Ригер.

В итоге кампанию женщина продолжила, но теперь обращается к своим баварским сторонникам не лично, а по видеосвязи.

«Я призываю выступить вас против правительства федеральной земли, которое играет на стороне мейнстрима, на стороне «светофорной коалиции», — говорит сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель в своем обращении.

Кстати, если искать, «кому выгодно» исчезновение двух лидеров самой популярной оппозиционной партии Германии, то первым подозреваемым как раз и окажется правящая страной коалиция социалистов-либералов и «Зеленых». Просто потому, что, по данным последних опросов, у них втроем меньше сторонников, чем у одной АдГ.

Только на днях в День немецкого единства «Альтернатива для Германии» вывела на улицы Берлина сотни тысяч человек под антиправительственными и антинатовскими лозунгами. И, похоже, настолько напугала нынешние элиты, что кто-то решил перейти к решительным мерам. И сделать так, чтобы у немцев не осталось альтернатив.