Гоша Куценко получил орден «За заслуги в культуре и искусстве»

Владимир Путин наградил Гошу Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Фото: www.globallookpress.com / Булкин Сергей

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Актер получил почетную награду от президента. Как он ее удостоился?

Заслуженный артист РФ Гоша Куценко получил в награду от президента России Владимира Путина орден «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ лидер страны уже подписал. Документ размещен на официальном сайте правовой информации.

Актер внес большой вклад в развитие культуры страны. А также много лет он плодотворно вел творческую деятельность.

Актер родился в 1967 году в Запорожье. В 2013 он получил звание заслуженного артиста России. Широкую известность Гоша Куценко обрел после съемок в фильмах «Ночной Дозор» и «Любовь-морковь».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин наградил телеведущую Тину Канделаки орденом Дружбы. Отмечается, что высокой награды известная медиаменеджер удостоилась «за заслуги в развитии СМИ и многолетнюю добросовестную работу»

В этот же день президент РФ наградил художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского орденом Почета за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.