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Кризис на Украине готовится поглотить США. Что еще произошло в России и мире?

Сегодняшний день, 5 октября, был насыщен политическими событиями: связь Украины и США больно бьет по обеим странам, и это невозможно игнорировать.

Путин озвучил потери ВСУ с начала контрнаступления

С начала развернутого украинского стороной контрнаступления потери противника превысили отметку в 90 тысяч человек. Об этом в рамках Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент РФ Владимир Путин.

«Только с 4 июня, украинские подразделения потеряли уже свыше 90 тысяч», — привел последние данные глава государства.

Потери Киева он назвал безвозвратными. Кроме того, заметил президент, сильный урон был нанесен не только живой силе, но и технике ВСУ. Украинская армия в зоне конфликта за последние несколько месяцев потеряла 557 танков и 1,9 тысячи различных бронемашин.

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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

При этом киевский режим и его западные союзники даже не пытаются скрыть своего намерения воевать «до последнего украинца». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Официальный представитель Кремля обратил внимание на то, что руководство Незалежной продолжает использовать своих граждан, как дешевую боевую силу.

«Украина продолжает использовать „дешевых“ солдат, намерение воевать до последнего украинца фактически нескрываемо», — прокомментировал Песков.

Ранее глава Минобороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен заявила, что помощь украинской стороне — это «дешевый способ» противостоять РФ. По ее словам, это представляется жизненно важным для Запада.

В США признали две главные ошибки Байдена в украинском конфликте

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Американский лидер Джо Байден допустил две ошибки в украинском конфликте. Об этом заявил экс-командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью изданию Rzeczpospolita.

«Я думаю, что если бы он сказал, что нашей целью является победа Украины, американцы с большей бы готовностью поддержали дальнейшую поддержку Киева», — считает он.

Из этой же проблемы вытекает и вторая. Дело в том, что из-за отсутствия цели Соединенным Штатам очень сложно проводить логичную политику в отношении Украины. Кроме того, по мнению Ходжеса, Байден боится ядерной угрозы со стороны Москвы.

Названа причина, по которой Украина не вступит в Евросоюз

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Страны — участницы Евросоюза дают Украине пустые надежды по поводу вступления в организацию. Такое заявление сделал бывший глава ЕК Жан-Клод Юнкер в беседе с немецкой газетой Augsburger Allgemeine.

«Нельзя давать ложные обещания людям на Украине, находящимся по горло в беде. Меня крайне возмущают некоторые голоса в Европе, которые пытаются заставить украинцев поверить, что они могут стать членами ЕС немедленно», — сказал он.

Украина не соответствует критериям для получения членства, поскольку в стране отмечается высокий уровень коррупции. Киеву необходимо провести масштабные внутренние реформы, считает политик.

Россия передала Бангладеш первую партию ядерного топлива для АЭС «Руппур»

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Президент России Владимир Путин разрешил передать Бангладеш ядерное топливо на атомную электростанцию «Руппур». Такое заявление глава государства сделал во время церемонии по видеосвязи.

«После выхода на полную проектную мощность станция сможет обеспечивать порядка 10% энергопотребления Бангладеш, <…> удовлетворяя потребности в энергоресурсах растущей бангладешской экономики», — сказал он на церемонии завоза топлива на АЭС.

Таким образом, зависимость страны от угольной и газовой генерации снизится, поэтому получится оптимизировать национальный энергобаланс. К тому же, новая станция не будет выбрасывать в атмосферу диоксид углерода, а этом благоприятно скажется на окружающей среде, подчеркнул Путин.

Покушение на лидера партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупаллу

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO

В ФРГ 3 октября было совершено покушение на лидера партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупаллу, когда тот выступал на партийном предвыборном мероприятии. Сначала произошедшее окрестили «инцидентом», но ситуация стремительно набирала оборот.

Двое мужчин напали на политика. Сначала все подумали, что это бытовая стычка, но Хрупаллу почти сразу же стало плохо. Депутата оперативно доставили в больницу и, возможно, это спасло ему жизнь. В настоящий момент политик находится под наблюдением врачей. Его состояние оценивают как стабильное.

«Он потерял сознание и был доставлен в больницу. Вероятно, у него был анафилактический шок — худшая из всех реакций. Это может быть опасно для жизни», — рассказал депутат комитета по обороне в бундестаге от партии АдГ Ян Нольте.

Представитель партии Ян Нольте обратил внимание на тот факт, что нападение могло быть выгодно властям Германии, потому что мнение АдГ близко к позиции народа и противоположно действиям официального Берлина.

Он напомнил, что сопредседатель партии Алиса Вайдель находится под охраной из-за угроз ей и ее семье. Тогда ей пришлось даже уехать из дома, поскольку это было «слишком опасно».

Перед тем, как лидер АгД Тино Хрупалла почувствовал себя плохо, несколько человек сделали с ним селфи, сообщили «Известиям» в прокуратуре Ингольштадта. Вскоре после этого он был доставлен в больницу. На плече у политика было заметно поверхностное покраснение или припухлость.

Правоохранители допросили телохранителей Хрупаллы и участников предвыборного мероприятия партии. Для проведения экспертизы у политика взяли образцы крови и обследовали одежду.

Полиция в официальном заявлении заявила, что пока может утверждать, что причиной госпитализации сопредседателя правой партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупаллы стало нападение. Прокуратура Ингольштадта начала расследование «по подозрению в нанесении телесных повреждений» «в отношении неустановленных лиц».

ФАС потребовала снизить цены на топливо на АЗС

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала все вертикально интегрированные и независимые компании снизить стоимость на топливо на автомобильных заправочных станциях (АЗС) на фоне падения биржевых (оптовых) цен. Об этом сообщили в федеральном органе.

Уточняется, что ФАС уже направила компаниям письма с соответствующими предписаниями. Ведомство ожидает ответа, который будет содержать данные о том, как требования были выполнены. Бездействие будет расцениваться как нарушение антимонопольного законодательства, что чревато возбуждением дел.

Контрольно-надзорные мероприятия в нефтепродуктовом сегменте продолжаются. ФАС совместно с территориальными управлениями проводит проверки на предмет обоснованности ценообразования. Примечательно, что исследуются все этапы цепочки — от переработки на предприятиях до продажи готового продукта потребителю.

Как Путин победил западных политиков

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

Рост российского влияния в мире является заслугой президента Владимира Путина. Такую точку зрения в интервью телеканалу PBS изложила бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон, которую трудно заподозрить в симпатиях к нашей стране.

«Когда я вижу повторение российских тезисов, которые впервые прозвучали на Russia Today или в выступлениях российских чиновников, я считаю это очком в пользу Путина», — заявила Хиллари Клинтон.

Она также выразила недоумение, почему многие американцы, в том числе, занимающие высокие должности согласны с позицией Москвы, в частности, по отношению к украинскому конфликту. И считают, что Западу пора прекратить помогать Киеву.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой профессией владеет президент России Владимир Путин.