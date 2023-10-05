«Категорически против»: премьер Нидерландов о вступлении Украины в ЕС в 2030 году

Премьер-министр Нидерландов выступил против вступления Украины в ЕС в 2030 году

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Reichwein

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В Европейском союзе разгорелись дебаты о дальнейшем расширении.

Если бы у Нидерландов спросили мнение, то страна высказалась бы против вступления Украины в Евросоюз в 2030 году. Об этом заявил нидерландский премьер-министр Марк Рютте в рамках саммита Европейского политического сообщества, который прошел в испанской Гранаде.

«Я категорически не согласен с этой датой», — приводит слова Рютте издание NOS.

По его словам, вопрос сегодня не в том, когда страны Европы будут готовы принять нового члена, а в том, готовы ли они вообще к этому. Быстрое расширение Евросоюза он назвал неразумным.

Сейчас на очереди вступления в ЕС находятся Украина, Молдова, Грузия и шесть стран Западных Балкан. По словам Рютте, их интеграция будет крайне сложной, ведь внутри стран придется провести множественные реформы — они должны соответствовать «тысячам условий» ЕС, и уступок не будет.

В Гранаде 5 октября состоялся саммит с участием европейских лидеров, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Украины Владимира Зеленского.

Изначально на мероприятии должен был присутствовать и президент Азербайджана Ильхам Алиев, однако накануне он принял решение отказаться от визита. Вслед за ним оставил идею о поездке и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Сербии Александр Вучич провел с украинским коллегой Владимиром Зеленским откровенную беседу в Гранаде.