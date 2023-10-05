Как отмечают День учителя в новых регионах России

Фото, видео: Феоктистов Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

Поздравления с днем учителя сегодня принимают и преподаватели новых регионов России. Спустя долгое время, педагоги могут спокойно вести уроки не боясь угроз и не прячась в подвалах от обстрелов.

В новых российских регионах День учителя вызывает особые чувства. Открываются новые школы, спустя много лет наконец можно говорить и преподавать на русском. И учить, например, историю не по западному лекалу. Как и во многих городах там сегодня говорят о новых стандартах образования, о необходимости увлекать детей, а не просто давать знания. Что меняется, а что в исторической профессии остается неизменным — услышал корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Урок окружающего мира в Луганской школе № 54 Марьяна Демченко проводит на природе. За 20 лет любовь к работе и к воспитанникам стала только сильнее.

«Наверное, самая большая ответственность — на учителе начальных классов: воспитать патриотов, патриотов своей страны, большой страны, самой сильной», — рассказывает учитель начальных классов школы № 54 г. Луганска Марьяна Демченко.

Мариуполь под крыло большой страны вернулся совсем недавно. И этого возвращения здесь ждали: учителя помнят многое: не только обстрелы, но и учебники с изображением Бандеры. И то, как Киев запрещал им преподавать на русском.

«Было очень сложно, потому что население русскоязычное. Дети мыслят, думают на русском языке, в семьях разговаривают на русском языке», — объясняет директор школы № 7 города Мариуполя Ольга Папазова.

Учебные пособия с переписанной историей по ту сторону границы давно финансируется из американского фонда Сороса. Но ведь и у нас в 1990-е годы они были.

«Такие учебники, которые были с 1996-го и в последующие годы, учебники, подготовленные фондом Сороса, фондом „Открытое общество“, их были десятки. Они создавали ложную картину вообще всего исторического процесса», — напоминает научный директор РВИО Михаил Мягков.

Теперь в России единые учебники, где, например, пишут о специальной военной операции, общие стандарты преподавания, «Разговоры о важном», с которых начинается школьная неделя. Новые регионы активно включаются в эту образовательную орбиту. Сейчас педагоги с освобожденных территорий впервые участвуют в конкурсе «Учитель года».

«Счастье, конечно же, что ты не зря начал путь в этом направлении. Я горжусь своей профессией и своими учениками», — признается учитель начальных классов школы № 1 г. Бердянска Людмила Горохова.

Ввод единых стандартов и учебников вовсе не значит, что в школе теперь станет скучно. Здесь кабинет литературы превращается в театральные подмостки. Так, вживаясь в образы любимых героев, школьники московского лицея изучают классику — с подачи опытного педагога и худрука в одном лице.

«В условиях современных, когда детям не всегда интересно читать классику, мне кажется, что такие задания как раз пробуждают в них интерес и желание читать», — рассказывает учитель русского языка и литературы школы № 1950 г. Москвы Марины Маспанова.

Детей XXI-го века заинтересовать не так-то просто — одних учебников тут мало. Приходится расставлять сети, виртуальные. Это преподаватель китайского из Уссурийска Иван Лаоши. Его ученики снимают видеоблоги, а на онлайн-занятия приходят в традиционной азиатской одежде.

«Наша задача учительская — из каждого ребенка выявить талант. Нужно создать все условия для того, чтобы дети были потрясающими», — добавляет народный учитель г. Уссурийска Иван Лаоши.

Учитель — это, конечно, больше, чем просто профессия, своего рода миссионерство. И в Семье Сунгуровых из Махачкалы это хорошо понимают. Учительской династии около тысячи лет. Из века в век, так уж заведено, в каждом поколении этого рода должен быть хотя бы один преподаватель.

«То, что нервы треплят, то что ты болеешь… Когда я заходила в школу — все забывала. А почему? Мне кажется, я очень люблю детей», — признается учитель начальных классов (1963–2022 гг.) Антонина Сунгурова.