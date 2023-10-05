Президенты РФ и Таджикистана провели телефонный разговор: о чем говорили лидеры?

Фото, видео: Щербак Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Переговоры прошли в теплой и дружеской атмосфере.

Президент РФ Владимир Путин провел 5 октября телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Главы двух государств обсудили вопросы стратегического партнерства и высоко оценили его уровень, а также подтвердили настрой на дальнейшее развитие сотрудничества наших стран. Кроме того российский лидер тепло поздравил своего коллегу с днем рождения.