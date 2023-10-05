Путин принял участие в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС в Бангладеш

Фото, видео: 5-tv.ru

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Руппур — это первая атомная электростанция для Бангладеш.

Российское ядерное топливо завезли сегодня на Бангладешскую АЭС Руппур. Эта станция важный энергетический проект нашей страны в Южной Азии. Реализуют его специалисты «Росатома». В церемонии завоза топлива в формате видеоконференции участвовали российский президент Владимир Путин и премьер Бангладеш Шейх Хасина.

«Этот флагманский проект отвечает интересам двух стран, способствует дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества, и конечно же, вносит реальный, значимый вклад в развитие экономики, укрепление энергетической безопасности республики. Бангладеш наш давний друг и добрый партнер, с которым мы взаимодействуем на принципах равноправия, взаимного уважения и учетов интересов друг друга», — отметил Путин.

Руппур — это первая атомная электростанция для Бангладеш. Обеспечивать работу будут два энергоблока, а первый уже почти готов. Прежде, чем в его реактор загрузят ядерное топливо, пройдет тщательная обкатка оборудования. Станция будет генерировать около 10% электроэнергии в стране.

Строительство АЭС по российской технологии сейчас также идет в Венгрии, Египте, Турции и Китае.