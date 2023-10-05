«В Москве такого нет»: звезде «Уральских пельменей» Михалковой подарили самогонный аппарат

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Звезда «Уральских пельменей» получила необычный подарок. Будет ли она его использовать?

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова часто уезжает в гастроли. Она вывела удивительную статистику. В 90% случаев она получает в подарок от фанатов либо цветы, либо алкоголь. Но поклонники решили не церемониться. Артистка рассказала изданию utro.ru, что на прошедших гастролях ей подарили самогонный аппарат.

«На прошедших гастролях традиция не нарушилась. В Тихвине фанаты решили просто сразить меня наповал и передали самогонный аппарат: дескать, держи, мать, в Москве ж такого нет, нагонишь себе», — рассказала артистка.

Произошедшее вызвало у актрисы и модели искреннее недоумение.

«И вот держу я этот аппарат в руках, смотрю на себя в зеркало и ничего понять не могу, почему мне все время дарят алкоголь, а теперь еще и самогонный аппарат? Где у меня это желание на лице написано? Загадка», — рассказала артистка.

Она отметила, что алкоголь нельзя употреблять в больших количествах. Это может сильно навредить здоровью. Сама же Михалкова коллекционирует выпивку, которую ей дарят.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как сейчас выглядит звезда «Уральских пельменей» Михалкова.