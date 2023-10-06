Как экипажи вертолетов Ка-52 уничтожают технику ВСУ: лучшее видео СВО за день
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ministry of Defence of the Russi; 5-tv.ru
Подлет в зону боевого применения вертолетчики выполнили на предельно малой высоте.
Минобороны РФ продолжает публиковать видео, на которых - рабочие будни и отважные подвиги российских военных.
На первом видео экипаж Ка-52 уничтожил БМП противника на краснолиманском направлении с помощью противотанкового ракетного комплекса «Вихрь -М».
В ходе боевого вылета летчики получили от передового авианаводчика координаты цели и уничтожили бронированную технику ВСУ. Подлет в зону боевого применения вертолетчики выполнили на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности. Это позволило экипажам оставаться незамеченными для средств ПВО противника.
Стоит отметить, что универсальность вертолета позволяет проводить уничтожение различных типов целей как одиночных, так и площадных, используя различные типы боеприпасов.
А российские танкисты отрабатывают ночную атаку условного «противника». По замыслу подразделения «противника» в ночное время прорвали оборону с задачей захватить важные объекты в тылу мотострелкового подразделения. Перед танковыми экипажами стояла задача контратаковать противника, разгромить его передовые отряды и восстановить оборону по переднему краю.
С целями и задачами российские военные справились успешно.