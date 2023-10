Как экипажи вертолетов Ка-52 уничтожают технику ВСУ: лучшее видео СВО за день Сегодня, 6:00 Светлана Шевченко 68 68

Эксклюзив ВКонтакте Telegram Одноклассники Twitter

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ministry of Defence of the Russi; 5-tv.ru

Подлет в зону боевого применения вертолетчики выполнили на предельно малой высоте.