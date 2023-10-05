Как ограничить смартфон для детей, чтобы они не потратили родительские деньги

Фото: www.globallookpress.com / Elmar Herz

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Что сделать со смартфоном, чтобы дети не предприняли необдуманных действий?

Недавно ребенок заказал игрушек с телефона родителей на 250 тысяч рублей с Wildberries. На фоне этого многие мамы и папы стали задаваться вопросом: как же ограничить своего отпрыска в использовании смартфона? Специалист в области информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал изданию aif.ru, как не допустить подобных ситуаций.

Самый простой способ — это поставить пароль на смартфон. Да, так ребенок не возьмет телефон без спроса. Но если родители дают своим детям телефон для игр или просмотра мультфильмов, то и пароль уже не поможет.

«Есть несколько антивирусов для смартфонов, в которых есть функция запуска приложений только по вводу пароля. Еще во всех телефонах есть „родительский контроль“, но это совсем другое. Тут намного проще настроить гостевой режим», — объяснил эксперт.

Специалист добавил, что суть этого режима заключается в том, что основной пользователь ставит ограничения для гостя. Таким образом для ребенка можно оставить доступными только игры и YouTube. А покинуть гостевой режим можно по паролю, который будет знать только родитель.

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