День учителя, обстрел Рыльска и выборы президента: самые важные события дня

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Поздравления российские педагоги получали не только по всей стране. Экипаж МКС записал для них трогательное видеосообщение с космической орбиты.

Сегодня, 5 октября, главными героями дня были учителя, на плечах которых, как подчеркнули космонавты, лежит важная миссия — создание фундамента будущего России. Яркой была и политическая повестка. Госдума приняла к рассмотрению поправки в закон о выборах президента РФ. Министр обороны Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки военных на полигонах ЮВО. Все подробности — в подборке на 5-tv.ru.