«Обратилась к специалисту»: почему дочь Глюкозы страдает от панических атак

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Недавно 16-летняя Лидия Чистякова пожаловалась на проблемы с психическим здоровьем. Что могло их вызвать?

Дочь певицы Глюкозы может страдать из-за психологических расстройств из-за отсутствия чувства безопасности и эпизодов из прошлого. Об этом в беседе с изданием «Страсти» заявила психолог Надежда Дмитриева.

По ее словам, панические атаки 16-летнего подростка могут быть связаны с травмирующими событиями. Возможно, в жизни Лидии Чистяковой произошел эпизод, который очень ее напугал, но девушка не придала этому должного значения.

«Некоторые беспокойства могут быть скрытыми, то есть человек не всегда осознает их. Эти бессознательные страхи всплывают в моменты, когда подросток ощущает себя наиболее уязвимым», — объяснила эксперт.

Дочь Глюкозы ранее рассказывала в соцсетях, что справиться с паническими атаками ей помогают друзья. А посторонних людей она старается не подпускать к себе слишком близко.

«Правильно, что Лидия Чистякова обратилась к специалисту», — подытожила психолог.

Звездная наследница часто рассказывает о тяжелых взаимоотношениях с матерью и своем эмоциональном состоянии. Девушка ищет себя, красит волосы, делает пирсинг, наносит яркий макияж и курит. Знаменитая мама старается во всем поддерживать подростка и быть для нее лучшей подругой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Глюкозы показала своих необычных питомцев.