Любим природу, но не любим активный отдых: где отдыхали россияне в 2023

Фото: www.globallookpress.com / Jonas Walzberg

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Большинство из них комбинировали свой отпуск, используя различные форматы отдыха.

Практически половина россиян в этом году выбрала курорты в России для своего летнего отдыха. Об этом говорят данные опроса, опубликованные в материале сайта Газета.ру. Исходя из результатов, на Родине свой отпуск провели 45% соотечественников.

Из них, 24% потратили на свой отдых в пределах 30–50 тысяч рублей, 23% уложились менее чем в 15 тысяч, 14% потратили до 30 тысяч, а 22% разгулялись на сумму от 50 до 100 тысяч рублей. 27% респондентов предпочли провести отпуск дома, 9% посетили дачу, и лишь 2% отправились за границу. Отпуск вовсе не брали 17% участников опроса.

По данным опроса, 51% респондентов воспользовались займом или кредитом, чтобы сделать свой отпуск возможным.

Что касается предпочтений по форматам отдыха, самым популярным оказался отдых на природе, который выбрали 31% респондентов. 15% предпочли морские курорты, а 9% отправились исследовать новые города. Активный отдых и походы выбрали 4% опрошенных. Большинство (38%) решили комбинировать в своем отпуске различные форматы отдыха.

Аналитики компании, проводившей опрос, прокомментировали результаты, отмечая, что они свидетельствуют о росте потребительского оптимизма среди россиян.

«Несмотря на возможный финансовый дефицит семейного бюджета, россияне тратят деньги на отдых, что говорит об уверенности в своем материальном благополучии в среднесрочной перспективе», — рассказали эксперты из компании.

Сам опрос проводился в сентябре 2023 года среди более 120 тысяч подписчиков официальной группы компании в социальной сети ВКонтакте.

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