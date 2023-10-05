«Это серая зона»: ВС РФ заняли выгодные позиции у Работино

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Защитники Донбасса продолжают вести огонь по противнику.

Российская армия сумела занять выигрышное положение в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

По его словам, ВС РФ полностью устраивает положение, которого они добились на данном участке фронта. Глава Запорожской области добавил, что российские войска «отрабатывают по противнику», удерживая и левый, и правый холм от населенного пункта.

Украинские боевики, в свою очередь, располагаются в низине между Работино и Вербовым и становятся уязвимыми целями для российских артиллеристов.

«Работино — это серая зона, я думаю, вам это известно», — отметил Балицкий.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны РФ сообщило о выводе бригады ВСУ из Работино из-за потерь.