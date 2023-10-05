Спасти посуду и не заболеть сальмонеллой: нужно ли мыть кастрюлю после варки яиц

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Точка в вечном споре по этому вопросу наконец поставлена.

После варки яиц кастрюлю лучше вымыть по двум причинам: возможность микробного загрязнения и налет на посуде от выкипевшей воды. Об этом aif.ru рассказала член Национального общества диетологов Юлия Зинченко.

«И дело даже не в возможном микробном загрязнении, а в элементарном налете на стенках от выкипевшей воды, особенно при варке с добавлением поваренной соли», — отметила эксперт.

По ее словам, такой налет можно ощутить собственными пальцами, даже если внешне кастрюля выглядит чистой. Чем дольше не мыть посуду, тем хуже, так как в свежем виде он смывается значительно легче. Это простое правило поможет продлить срок службы посуды.

«Но, если вдруг вымыть не успели или забыли, то каких-то серьезных последствий для здоровья опасаться не стоит, во время кипячения сальмонеллы погибают», — добавила Зинченко.

А вот куриные яйца, купленные в магазине, можно мыть только перед готовкой. Конечно, пятен крови или помета на них может не быть, однако перед упаковкой в магазине их не моют. Но есть и минусы: мытое яйцо можно хранить не более 12 суток, а грязное — до 90 дней в холодильнике.

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