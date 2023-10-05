«Она разбилась на мотоцикле»: Гуф во время отношений с Королевой крутил роман с другими

Гуф признался, что на старте отношений с Королевой отдыхал с другими девушками

Фото: Instagram* / yuliyakorolevaa

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На старте отношений с матерью своей дочери рэпер отдыхал еще с двумя девушками в Таиланде. Кем они были?

Сейчас рэпер Гуф разводится со своей женой Юлией Королевой. И на фоне этого он решил сделать шокирующее заявление. Оказалось, что он крутил роман с другими девушками на старте отношений с будущей женой.

О своем разгульном образе жизни Гуф признался на шоу «Что было дальше?». В тот период он был под действием запрещенных веществ. И как сам признается артист, наружу вырвалось его наглое альтер эго по имени Алик.

«Во мне раз в три-четыре года просыпается чокнутый персонаж. Наверное, это биполярка. Алик агрессивный, готов захватить весь мир. Так вот это произошло в 2019 году. С русской девчонкой замутил в Таиланде», — признался рэпер.

Но на этой девушке Гуф не остановился. Ведь до этого он взял билеты на курорт Королевой и еще одной потенциальной партнерше.

Один из участников шоу спросил у рэпера, может ли он сейчас по фото опознать одну из девушек. Ответ музыканта шокировал всех.

«Она разбилась на мотоцикле. Царствия ей Небесного», — сказал исполнитель.

Гуф отметил, что все девушки, когда встретились были в шоке, но при этом поездка получилась веселой.

Ранее 5-tv.ru писал, что находящийся на грани развода Гуф подогрел слухи о новом романе.

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