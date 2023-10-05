О каких проблемах со здоровьем говорит кривая улыбка

Фото: www.globallookpress.com / kati

Читайте нас в: Дзен Новости

Стоматолог рассказал, как неправильный прикус может привести к различным заболеваниям.

Оказывается, проблемы с зубами могут оказывать негативное влияние не только на полость рта, но и на весь организм в целом. Неправильный прикус может стать причиной болей в шее и спине. Как уберечь себя от непредвиденных проблем, рассказал врач-имплантолог-ортопед Сабит Алиев в беседе с Газета.ру.

По словам специалиста, неправильное расположение зубов может вызвать асимметрию в жевательных мышцах. В результате, одна сторона начинает прроцесс раньше, чем другая, а поскольку та еще не сомкнулась, мозг посылает сигналы продолжать действие. Этот неравномерный жевательный процесс может привести к ярко выраженным искажениям в лице.

«Визуально мы видим человека, жующего одной стороной. В результате несимметричного движения лицевых мышц лицо искривляется в одну сторону», — объяснил Алиев.

Это неравномерное движение также может повлиять на работу других мышц, таких как плечи и шея, так как эти части тела взаимосвязаны. Например, если у человека есть проблемы с прикусом, одно его плечо может стать выше другого. Это происходит из-за лопаточно-подъязычной мышцы, которая в результате неравномерного жевания тянет вслед за челюстью лопатку.

Подобные проблемы могут также сказаться на улыбке, приводя к асимметрии уголков рта. Например, если нижняя челюсть отступает назад из-за истирания зубов, это может вызвать проблемы с дыханием и влиять на здоровье легких, вызывая тяжелые проблемы, вплоть до астмы.

Неправильный прикус также может вызвать проблемы с осанкой, болями в горле и висках, а с течением времени привести к искривлению ног, например к вальгусной стопе, подытожил специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мужчина попал в больницу из-за проблем с сердцем, вызванных кариесом.