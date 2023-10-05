Быть женщиной — значит быть в группе риска: симптомы и лечение рака молочной железы
Рак молочной железы чаще всего возникает из-за наследственности после 40 лет
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
Какой прогноз выживаемости на различных стадиях рака? Есть ли шанс победить болезнь?
Рак молочной железы чаще всего является довольно агрессивной формой онкологии. Без необходимого лечения опухоль быстро растет и распространяет метастазы. Чтобы вовремя начать терапию, очень важно выявить заболевание на ранней стадии и точно знать, относитесь ли вы к группе риска.
Почему возникает рак молочной железы
Рак молочной железы возникает по ряду причин, главные среди которых — наследственность, возраст, нарушения выработки женских гормонов, ожирение и неблагоприятная экологическая обстановка.
По данным международной медицинской компании ИНВИТРО, генетическая предрасположенность является причиной 10% случаев рака молочной железы. У женщин с подобной наследственностью вероятность заболеть может варьироваться от 50 до 85%. Кроме того, в основной группе риска находятся женщины старше 50 лет.
Симптомы рака молочной железы
На ранних стадиях болезнь протекает бессимптомно. Как же тогда понять, что у тебя рак? Первым сигналом зачастую становится уплотнение в груди. Также к признакам заболевания можно отнести:
- увеличение, изменение формы молочной железы;
- асимметрия груди;
- асимметричное расположение сосков;
- деформация соска, он может стать втянутым;
- выделения из соска — особенно должны насторожить кровянистые;
- болезненность груди;
- покраснение и припухлость;
- плотный узел, который можно прощупать;
- изменения на коже: язвы, незаживающие раны, «лимонная корка»;
- сморщенная и втянутая кожа над опухолью;
- увеличение лимфатических узлов в подмышечной области: их можно выявить на ощупь.
При наличии любого из перечисленных признаков рака молочной железы необходимо пройти обследование. В противном случае болезнь будет прогрессировать без должного лечения, а форма груди будет сильно искажаться.
Профилактика рака молочной железы
Врачи рекомендуют уделять достаточное внимание своему весу, питанию и привычкам. Для того, чтобы минимизировать риск заболевания, нужно нормализовать массу тела, сбалансировать свой рацион и отказаться от алкоголя и курения.
Помимо этого, необходимо регулярно проходить осмотры и делать маммографию. Для женщин из группы риска младше 40 лет, а также для женщин старше этого возраста маммография должна быть обязательной процедурой каждый год.
Нащупать в груди какие-либо новообразования на ранних стадиях практически невозможно, поэтому здесь лучше всего помогает диагностика в больнице.
Диагностика рака молочной железы
В первую очередь нужно обратиться к врачу, чтобы провести элементарный осмотр. Если ваши подозрения подтвердятся, доктор назначит исследования и множество анализов.
Также в качестве профилактики можно проводить самостоятельную диагностику раз в месяц, желательно после менструации. Для этого нужно без верха встать перед зеркалом и сделать несколько простых шагов:
- поднимите руки вверх и заведите их за голову, внимательно осмотрите молочные железы с разных сторон;
- ощупайте молочные железы указательным, средним и безымянным пальцами — начиная от верхней наружной части груди и дальше по часовой стрелке;
- сожмите сосок двумя пальцами, чтобы проверить, выделяется ли из него что-нибудь;
- еще раз ощупайте молочные железы, но в положении лежа.
При обнаружении любых изменений необходимо как можно скорее сообщить о них врачу.
Лечение рака молочной железы
На то, как будет проходить лечение, влияет несколько факторов: вид рака, возраст пациентки, наличие или отсутствие метастазов, наличие генетических мутаций.
К методам лечения рака молочной железы относится хирургическое вмешательство, лучевая терапия, химиотерапия и лекарственная терапия. Если рак обнаружен на ранних стадиях (0-I), выживаемость пациентов достигает почти 100%. На II стадии — 93%, на III стадии — 72%, на IV стадии — 22%.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, можно ли вылечиться от рака молочной железы.