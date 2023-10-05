«Ткань просто приварилась»: могла ли бьюти-процедура испортить лицо жительнице Уфы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anyuta Rai; Личный архив Татьяны Баллирано; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Уфимка утверждает, что после SMAS-лифтинга ее лицо покрылось рубцами, будто его варили.

Жительница Уфы подала заявление в Следственный комитет, где рассказала, что SMAS-лифтинг испортил ее лицо, буквально сварив кожу. Информация появилась в сети, скандал набирает обороты, а в клинике уверяют, что их вины нет.

Открестились от клиентки

Уфимка обратилась в одну из модных клиник своего города, чтобы подтянуть лицо и вернуть ему свежий вид. Сделав SMAS-лифтинг, женщина почувствовала себя плохо: поднялась температура, лицо отекло и покраснело, а спустя время на щеках вместо гладкой подтянутой кожи появились рубцы.

В клинике, где проводился лифтинг, сначала предложили еще одну процедуру, а, когда она не помогла, заявили, что вина лежит на самой клиентке. Якобы она пользовалась некачественными аппаратами в домашних условиях и самостоятельно испортила свое лицо.

Что за процедура

Что такое SMAS-лифтинг, в эксклюзивной беседе 5-tv.ru рассказала главный врач центра эстетики и косметологии Татьяна Баллирано. Процедура представляет собой воздействие сфокусированным ультразвуком, который, говоря простым языком, пристрачивает кожу к подкожной клетчатке. Благодаря этому, происходит визуальный лифтинг-эффект и лицо становится подтянутым.

«Процедура однократная, ее максимум можно повторять через три месяца, а потом только через год», — объясняет специалист.

Возможная проблема

По словам врача, существует всего несколько сертифицированных аппаратов, на которых можно делать данную процедуру только профессиональным косметологам-физиотерапевтам. Кроме того, далеко не на всех зонах.

«Стали выпускать очень много подделки. Отсюда как раз такие осложнения. И еще неумение работать. Нужно понимать, что это — достаточно серьезная физиотерапевтическая процедура и достаточно серьезный аппарат», — подчеркивает Баллирано.

SMAS-лифтинг делается без обезболивающих препаратов, и, как добавляет врач, ни один хороший аппарат ожоги на коже внешне не оставляет. Поэтому эксперт уверена: специалист, который проводил процедуру, неправильно выставил параметры и использовал некачественный аппарат.

Шансы за красоту

Татьяна Баллирано считает, что некоторые косметические процедуры все же смогут помочь пострадавшей женщине смягчить негативный эффект. Например, инъекции. Лечение будет сродни тому, которое проводится людям, получившим ожоги, а также пациентам после пластики. Но полностью вернуть прежний вид, увы, вероятнее всего, уже не получится.

«Если ткань, грубо говоря, приварилась между слоями, то образуется уже рубцовая ткань. Восстановить полностью живую ткань, скорее всего, к сожалению, невозможно будет», — говорит врач.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве начали использовать козьи экскременты для ухода за волосами. Есть ли польза?