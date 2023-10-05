«Сатана там правит бал»: Варлей высказалась о награждении нациста из СС в Канаде

Наталья Варлей: у Зеленского дед — ветеран ВОВ, а он чествует бойца СС

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Звезда советского кино произошедшее сравнила с ударом «кинжала в сердце».

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей считает, что чествование эсэсовца в парламенте Канады — это показатель того, что на Западе идет деградация общества. Об этом актриса заявила в интервью, опубликованном на платформе YouTube.

Наталья Варлей призналась, что не понимает, как в принципе в какой-то момент стало возможным чествование нациста и бойца СС «Галичина», воевавшего на стороне фашистской Германии в годы Второй Мировой войны. Ярослава Хунку пригласили в парламент Канады, где в тот момент был президент Украины Владимир Зеленский. Зал стоя рукоплескал 98-летнему эсэсовцу. Это вызвало скандал по-настоящему планетарного масштаба.

В Канаде извинились за чествование эсэсовца

Комментируя вопиющий случай, Наталья Варлей вспомнила своего отца, который прошел всю Великую Отечественную войну, будучи морским офицером. Актриса рассказала, как ветеран плакал, когда видел марширующих пионеров и нахимовцев.

Что касается участия в этом позорном мероприятии главы киевского режима, актриса только развела руками, не зная, как объяснить весь случившийся фарс.

«Кинжал в сердце. Ну как можно на это реагировать? У самого Зеленского был дедушка — ветеран войны. И кто-то пострадал в концлагерях у него, по-моему, даже. Сатана там правит бал», — считает Варлей.

Награждение нациста из СС в Канаде. Фото: Reuters

Актриса отметила, что специальная военная операция России на Украине сегодня — это не просто защита людей Донбасса и восстановление справедливости. Сейчас наша страна фактически ведет борьбу за свою веру и идентичность.

«Либо мы все вместе будет противостоять злу, либо — конец света», — уверена Наталья Варлей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лавров прокомментировал попытки Трюдо оправдаться за чествование эсэсовца.