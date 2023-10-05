Путин поздравил с Днем рождения президента Таджикистана Рахмона

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Лидеру республики исполнился 71 год. Какие его заслуги оценил глава РФ и что ему пожелал?

Президент России Владимир Путин сердечно поздравил с Днем рождения лидера Таджикистана Эмомали Рахмона. В ходе телефонного звонка глава РФ выразил надежду по поводу продолжения конструктивных контактов по актуальным вопросам отношений двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Трудно переоценить ваш личный вклад в упрочение стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами, а также в наращивание взаимовыгодных связей в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС… От души желаю вам, уважаемый Эмомали Шарипович, доброго здоровья, благополучия и успехов», — говорится в обнародованной телеграмме.

Путин заявил, что Рахмон снискал заслуженное уважение среди соотечественников и высокий авторитет за рубежом за время своего президентства. Под его руководством страна уверенно развивается в экономическом и социальном плане, а вместе с тем играет важную роль в региональных и международных делах.

Как ранее писал 5-tv.ru, в мае Путин приглашал Рахмона на празднование Дня Победы. В результате в Москву прилетел не только президент Таджикистана, но также и представители Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Армении, Казахстана.