Поплавская о полушпагате Волочковой на истребителе: «За что ее судить?»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Актриса прокомментировала нашумевшее фото, где балерина закидывает ногу на крыло военного самолета на «Мосфильме».

Яна Поплавская считает, что не стоит привлекать к ответственности Анастасию Волочкову за ее полушпагат на военном самолете. Своим мнением актриса поделилась с изданием dni.ru.

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова опубликовала в социальных сетях фото, где закидывает ногу на крыло военного самолета. Кадр был сделан на «Мосфильме». Пользователи социальных сетей возмутились, посчитав, что Волочкова оскверняет символ воинской славы.

Полушпагат Анастасии Волочковой у истребителя. Фото: Instagram* / volochkova_art

На опубликованное балериной фото отреагировала актриса и телеведущая Яна Поплавская. По ее мнению, судить Волочкову не за что, так как она может порой не отдавать отчет своим действиям.

«Сами знаете, как действует на мозг принятие большого количества алкоголя. Клетки мозга умирают. Это вам скажет любой врач. Ей нужен нарколог, ей нужна скорая психиатрическая помощь. В конце концов, у нее же есть семья, есть друзья и так далее. Человеку ведь нужно оказать должное лечение», — цитирует издание слова Яны Поплавской.

Яна Поплавская. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Впрочем, у Волочковой есть свое мнение на это счет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Волочкова удивлена реакцией на ее полушпагат у истребителя.

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