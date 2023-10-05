Космонавты с МКС поздравили российских учителей с профессиональным праздником

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Roscosmos; Telegram / официальный Telegram-канал Госкорпорации «Роскосмос» / roscosmos_gk; 5-tv.ru

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Российские космонавты записали видеопоздравление с международной орбитальной станции.

Российские космонавты поздравили учителей с профессиональным праздником со станции МКС. Видео опубликовал официальный Telegram-канал Роскосмоса.

Свой профессиональный праздник учителя России отмечают 5 октября. Космонавты Константин Борисов, Олег Кононенко и Николай Чуб записали обращение в честь Дня учителя с борта станции МКС. Они выразили благодарность и уважение отечественным педагогам, отметив, насколько важна их профессия для России.

«Ваш труд и преданность является фундаментом будущего нашей страны. Вы не просто передаете знания — вы формируете личность, воспитываете молодое поколение, помогая им стать самостоятельными и успешными людьми! Ваше терпение, энтузиазм и профессионализм заслуживают высочайшей оценки», — сказал космонавт-испытатель Николай Чуб.

Космонавты пожелали российским учителям крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых успехов и побед.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин записал видеопоздравление для российских учителей.