Гигант пал: рабочие Volkswagen Group угрожают массовой забастовкой

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Пичиной кризиса и возможной остановки конвейеров стал рост цен на энергоресурсы. Дешевый российский газ много лет был залогом благополучия.

Немецкие автопроизводители оказались на пороге кризиса. Высокие цены на энергоресурсы стали причиной снижения спроса на электромобили, и как следствие — угрожают остановкой конвейеров. А это уже вопрос сохранения рабочих мест. На этом фоне местные профсоюзы обещают крупную забастовку, если ситуация не исправится. Тему продолжит Виталий Чащухин.

Германский автопром все-таки скатывается в глубокий кризис. Поворотный момент для некогда хваленой VW Group, а также поставщиков основных узлов для всех ведущих автобрендов — Mercedes'а, Audi и BMW.

Причина остановки — неподъемные цены на энергоносители и сырье. Дешевый российский газ много лет был залогом благополучия и самих автоконцернов, и десятков тысяч работников по всей стране.

«Цены постоянно растут, все выше и выше. Мы так долго не протянем», — говорит протестующая Лаура Мохр.

Металлурги еще в начале года зафиксировали точную дату смерти — одновременно с остановкой своего конвейера по производству всевозможных компонентов и запчастей прямо под боком у Volkswagen.

Ко всему прочему, именно здесь — в Цвикау, грандиозном саксонском городе-заводе, Volkswagen опрометчиво решил сосредоточиться исключительно на выпуске электрокаров. В 2019 году еще Ангела Меркель перерезала на модернизированном предприятии ленточку — в «зеленое будущее» на альтернативном топливе.

Не прошло и первой пятилетки, цеха охвачены паникой: сотрудникам указывают на дверь, выпуск новых моделей готовятся переносить в другие города. На выходе с конвейера парковки усеяны новыми электрокарами, к которым у автовладельцев, кажется, пропал интерес. А у государства на стимулирование спроса элементарно деньги закончились.

«Потенциальные покупатели автомобилей в данный момент воздерживаются от покупки новых электромобилей, потому что они намного дороже, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания. А субсидии, которые власти ранее предоставляли, также были отменены. Речь шла о семи-девяти тысячах евро при покупке нового авто», — отмечает немецкий автомобильный журналист Андреас Кесслер.

Все расчеты владения таким ноу-хау говорят не в пользу того, чтобы отказаться от бензина и дизеля.

«Все зависит от того, как вы заряжаете, где заряжаете и какие у вас тарифы. Но в целом дизельное топливо при определенных обстоятельствах даже дешевле», — отмечает автоблогер Дэниел Хомейер.

Энергокризис повсеместный, так почему же станции для электромобилей должно было миновать. К тому же Германии даже на повседневные бытовые нужды пришлось нарастить закупку электроэнергии во Франции и Чехии.

«Нарастающие проблемы в энергетике были и остаются центральным вопросом. И в этом федеральное правительство потерпело провал. Промышленность, особенно автомобильная, сейчас начинает это особенно чувствовать», — говорит немецкий политолог Айке Хамер.

Как и подавляющее большинство автопроизводителей, Volkswagen полностью полагался на светлое «зеленое» будущее. Но спрос на электрокары резко падает, новых регистраций все меньше. Профсоюзы требуют сейчас даже не повешения зарплаты, а снижения цен на готовую продукцию, чтобы хоть как-то оживить рынок.

Автомобильную промышленность ожидают два года засухи и серьезная конкуренция со стороны Китая.

Особую тревогу экспертов вызывают медленно растущее производство электромобилей и высокие цены реализации. Кроме того, необходимо приложить усилия для улучшения зарядной инфраструктуры и скорости зарядки.

Автобум в Поднебесной напирает своими грандиозными новинками, куда более доступными.

«Все дело в том, что европейская экономика находится в огромном упадке из-за военных действий на Украине, потрясений, нарушений цепочек поставок, что влияет на стоимость, а также высоких процентных ставок, наносящих ущерб экономике во всем мире, особенно в Европе. Поэтому я думаю, что у людей просто нет денег на покупку новых автомобилей. Не то чтобы им не хотелось приобрести электромобиль», — говорит независимый эксперт из КНР Эндрю Люн.

Показательно, что после недавнего мюнхенского автосалона, обернувшегося для германской автоиндустрии настоящим позором, газеты и журналы вышли вот с такими обложками: «Volkswagen „зажатый“ китайскими палочками».