Опасный рейс: пассажиры рейсового автобуса в Сочи едва не сгорели заживо

Фото, видео: www.globallookpress.com / Shariful Islam; 5-tv.ru

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Транспортное средство загорелось во время движения по маршруту.

Пассажиры рейсового автобуса едва не сгорели заживо в Сочи. Машина вспыхнула на Краснополянском шоссе во время движения.

Загорелся моторный отсек. Шофер быстро среагировал и остановился. Пассажиры успели выбежать на улицу еще до того, как пламя охватило салон. Поэтому обошлось без пострадавших. Водитель пытался потушить все своим силами, но автобус выгорел дотла.