ФСБ и Росгвардия протестируют новейшую гранату для защиты от управляемых ракет

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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В арсенале российской армии боеприпас появился в сентябре. В чем его уникальность?

Сотрудники Росгвардии и ФСБ протестируют новейшую унифицированную дымовую гранату РДГ-У. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«Силовые ведомства, в том числе Росгвардия и ФСБ, заинтересовались поставляемой в российскую армию унифицированной ручной дымовой гранатой РДГ-У. Указанные структуры планируют провести ее опытную эксплуатацию в своих подразделениях», — рассказал он.

Испытывать эту гранату закончили в феврале 2023-го, а в арсенале российской армии она появилась в сентябре. Боеприпас уникален тем, что может маскировать личный состав и технику от управляемых ракет противника.

Дымообразующий состав позволит бойцам самостоятельно обеспечивать себе мгновенную завесу во время срабатывания. Также у гранаты есть курящийся элемент, который может долго подпитывать эту завесу.

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