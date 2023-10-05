Крис Хемсворт отправился в отпуск без жены и спровоцировал слухи о разводе

Фото: www.globallookpress.com / City News Moskva

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Звездная пара оказалась на отдыхе в абсолютно разных странах и озадачила поклонников.

Слухи о разводе между актерами Крисом Хемсвортом и Эльзой Патаки появились после того, как стало известно, что отпуска они провели порознь. По информации Daily Mail, недавно Крис Хемсворт вернулся из Исландии вместе с дочерью Индией, но его жена Эльза Патаки находилась в Японии без мужа и сыновей.

В связи с этим, некоторые читатели статьи начали предполагать, что у пары возникли проблемы и развод неизбежен, так как давно не видели их вместе.

Фанаты аткера забеспокоились о его личной жизни и начали засыпать комментарии издания вопросами: "Расстались ли они?", "Где жена?".

Крис Хемсворт и Эльза Патаки воспитывают троих детей и сыграли свадьбу в 2010 году. В браке в 2011 году родилась дочь Индия Роуз, а также сыновья-близнецы Тристан и Саша, появившиеся на свет в 2014 году.

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