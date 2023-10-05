В Челябинской области ужесточили контроль за вредными выбросами

Фото, видео: © РИА Новости / Антон Денисов; 5-tv.ru

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Один из местных заводов и вовсе организовал собственный мониторинг влияния на окружающую среду.

В Челябинской области, которая входит в рейтинг самых загрязненных регионов нашей страны — экологическая обстановка улучшается. Предприятия, которые нарушают правила опасных выбросов попали под жесткий контроль.

А один из местных заводов вообще организовал собственный мониторинг влияния на окружающую среду. Кирилл Солодков все расскажет.

В центральной диспетчерской цинкового завода все выбросы и стоки как на ладони — предприятие одно из немногих в Челябинске запустило собственный мониторинг влияния на окружающую среду. После ввода системы газоочистки выделение диоксида серы сократилось на 70%. В ближайших планах — строительство водных очистных сооружений для полного прекращения сброса отходов в реку Миасс.

«Были проблемы по проекту в части замены оборудования из недружественных стран. Тем не менее, первый этап мы заканчиваем уже в декабре этого года. Следующий этап — реконструкция существующих очистных сооружений», — рассказывает гендиректор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт.

На границах санитарной зоны предприятие добровольно установило три станции контроля воздуха. Но это скорее исключение из правил. За большинством металлургических гигантов приходится пристально следить экологам. Для этого в регионе действует крупнейший в стране центр мониторинга. Десять стационарных постов, десять сигнальных датчиков и три передвижные лаборатории позволяют видеть, чем дышит город в режиме реального времени.

«Производится контроль полученной информации, после чего производятся расчеты, показывающие, в каких зонах возникла проблема», — говорит начальник центра экологического мониторинга Челябинской области Владислав Коробкин.

Автопарк и техническое оснащение осматривает глава Росприроднадзора. Регион уже давно входит в число наиболее загрязненных в стране. Но с недавних пор ситуация начала меняться.

«Мы видим запрос населения на исправление ситуации, на полностью ее модернизацию в части экологии. И мы видим те шаги, которые здесь предпринимаются, они, конечно, очень масштабные», — добавляет глава Росприроднадзора Светлана Родионова.

Улучшения отмечают и обычные челябинцы, хотя добавляют, что ситуация пока далека от идеала.

«Сейчас получше, но вот в этом районе воздух все равно тяжелый», — делится впечатлениями о результатах жительница города Наталия Ярина.

«За последние годы экология стала лучше, выбросов стало меньше по моим личным наблюдениям. Меньше стало дымки, неприятных запахов», — добавляет Ольга.

Одной из причин сокращения выбросов стало и ужесточения санкций к нарушителям. За многократное превышение выбросов предприятиям грозят миллионные штрафы и полная приостановка деятельности.