Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков; 5-tv.ru

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В честь праздника состоится гала-концерт под руководством маэстро Валерия Гергиева.

Сегодня юбилей у театра, без которого невозможно представить даже не российскую — мировую культуру. 240 лет Мариинке. Наше все в опере и балете. Свой день рождения театр отметит гала-концертом под руководством маэстро, народного артиста России Валерия Гергиева.

«Мариинский театр везде номер один. И не только потому, что у нас здесь огромный репертуар, но и потому, что у нас здесь Валерий Абисалович. Это основная причина. И, конечно, с таким мастером, с таким гением хотят работать все», — признается солистка театра Ирина Чурилова.

Именно в Мариинском театре с момента его создания начала формироваться собственная, российская оперная и балетная культура. На его сцене состоялись такие мировые премьеры, как оперы «Жизнь за царя» Михаила Глинки, «Пиковая дама» Петра Чайковского, «Сила судьбы» Джузеппе Верди и множество других.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, 2 мая Валерий Гергиев отметил 70-летний юбилей. Звезды классического искусства поделились воспоминаниями о великом маэстро.