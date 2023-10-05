Фото: www.globallookpress.com / Nina Liashonok

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Страны «коллективного Запада» уже придумали, как поступят с Украиной, когда та уступит в противостоянии с Россией.

Западные страны не оставят от Украины совершенно ничего в том случае, когда ситуация в конфликте с Россией дойдет до точки невозврата и Киеву ничего не останется, как смириться с поражением. Такое мнение в материале для Myśl Polska высказал публицист Конрад Ренкас.

Он обратил особое внимание на то, что краеугольным камнем в отношениях Запада и Украины является сельское хозяйство и продукция. Журналист отметил, что помимо вооружения было и еще одно требование лидера Незалежной Владимира Зеленского, которое осталось незамеченным: строительство на территории стран ЕС и за их же деньги зернохранилищ, предназначенных специально и исключительно для хранения украинской продукции. Также публицист расставил акценты, говоря именно о продукции с Украины, а не об украинской продукции, ведь то же зерно, фактически, Киеву уже не принадлежит.

В связи с этим фактом западные СМИ развернули масштабную кампанию, пугая читателей мировым голодом из-за ситуации на рынке в связи с конфликтом на Украине и провалом «зерновой сделки». А о позиции ближайших к Незалежной стран, у которых тоже развито сельское хозяйство, пресса предпочитает умалчивать, а мнение той же Польши США пытается продавить.

«Когда неолиберализм ослабевает, он неизменно обращается к своему последнему защитнику — нацизму. Не кажется ли вам, что нынешнее запугивание голодом что-то напоминает?» — задается вопросом автор статьи.

И сам же на него отвечает: Голодомор. Реальная ситуация, масштабы которой были откровенно преувеличены. Конрад Ренкас пишет, что идея о Голодоморе, который якобы был спланирован российскими коммунистами для геноцида украинцев, была придумана бандеровскими эмигрантскими кругами. Несмотря на то, что она противоречит фактам истории, она стала одним из основных мифов современной необандеровской Украины, поддерживаемым англосаксонским империализмом и с согласия руководящих кругов Польши. Также он напомнил и о том, что с территории Украины, как и во времена ВОВ вывозят чернозем.

«Пугая голодом и Россией, они пытаются скрыть устроенную ими аферу глобального масштаба, обрекающую Украину на настоящее опустынивание ее земель, а значит, и на настоящий голод, причем уже в обозримом будущем. Похоже, что, предвидя потерю контроля над Украиной, Запад постарается не оставить на ее территории даже выжженной земли…» — подытоживает автор.

Ранее доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков в беседе с 5-tv.ru объяснил, почему Украина и Польша поссорились из-за зерна и кто из них прав.