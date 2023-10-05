Образец для подражания: самые известные учителя из мультфильмов и кино
Пятый канал составил список известных учителей из популярных фильмов и сериалов
Фото: Кадр из к/ф «Гарри Поттер и Кубок огня», реж. Майк Ньюэлл, 2005 г.
Вспоминаем лучших педагогов в честь Дня учителя.
День учителя — один из самых важных праздников России. Ведь именно педагогам выпала нелегкая доля по воспитанию будущих поколений, обучению их не только науке, но и жизненной мудрости и общечеловеческим принципам. В материале 5-tv.ru собрал 12 знаменитых учителей, которые появлялись на кино- и телеэкранах и запомнились зрителям своими характерами и поступками.
Не учитель, но легендарный наставник
Профессор Дамблдор
Открывает нашу подборку директор школы «Хогвартс» — профессор Дамблдор. Пусть в роли учителя пожилой преподаватель почти не отметился, однако именно он оказал наибольшее влияние на становление юного Поттера как настоящего волшебника, способного одолеть темные силы. К сожалению, в выпущенных фильмах его личность почти не раскрыта, но настоящие фанаты «Поттерианы» с нетерпением ждут экранизации отдельной книги, полностью посвященной жизни седовласого старца.
Йода
Один из главных героев «Звездных войн» российскому зрителю запомнился не только своими мудрыми наставлениями, но и необычной расстановкой слов в предложении. Пересказывать всю жизнь героя смысла нет. Как-никак Йода разменял седьмой десяток, и событий, которые он пережил, хватит на отдельную статью. Недавно, с выходом сериала «Мандалорец», герой обрел новую жизнь, вернув подрастерянную популярность своим детским образом.
Гендальф
Закрывает блок о наставниках седовласый Гендальф — герой «Властелина колец» Джона Р. Р. Толкина. У персонажа много общего с Дамблдором не только во внешности, но и в жизненных убеждениях. Обладая поистине невероятной силой, он предпочитал действовать словом.
Культовые учителя из мультипликации
Сплинтер
«Черепашки-ниндзя» — одна и самых узнаваемых в мире франшиз. На приключениях четырех братьев-мутантов выросло не одно поколение детей. Но многие забывают, что именно пожилая крыса по имени Сплинтер научила их ниндзюцу. Помимо умения постоять за себя сенсей обучил своих сыновей мудрости и рассудительности. Правда, далеко не все черепашки полностью освоили советы наставника.
Онидзука
Главный герой аниме под названием «Крутой учитель Онидзука» на наставника совсем не похож. Бывший глава уличной банды сне самой простой судьбой приезжает в Токио в поисках лучшей жизни и становится преподавателем в частной школе. Звучит, как нечто фантастическое, согласны, но чего только не бывает в стране восходящего солнца. Его назначают руководителем самого проблемного класса, где поначалу дети отказываются его воспринимать в качестве авторитета. Однако со временем Онидзуке удается завоевать их уважение, а заодно и любовь зрителя.
Эдна Крабаппл
Кто не знает мультсериал «Симпсоны», тот, скорее всего, сильно лукавит. Знаменитые герои с желтой кожей уже несколько десятков лет веселят зрителей с экранов телевизоров. Однако среди нескончаемого потока иронии и сарказма Эдна Крабаппл всегда была образцом для подражания. Она одна из немногих, кто действительно пыталась хоть чему-то научить детей. В одной из серий Эдна даже обретает свое счастье вместе с соседом Симпсонов — Недом Фландерсом. И нам, как зрителям, очень жаль, что оно продлилось недолго.
Кто исполнил роли учителей в нестареющей классике
Нестор Петрович
Роль Нестора Петровича из фильма или даже мини-сериала «Большая перемена» стала культовой для актера Михаила Кононова. Молодой учитель устраивается работать в вечернюю школу, где ему достается трудный класс, большей частью из возрастных людей, которые решили получить образование после Великой Отечественной войны. Теперь помимо решения собственных проблем он вынужден помогать своим ученикам, а порой даже и воспитывать их, несмотря на порой значительную разницу в возрасте. Картина стала настоящим хитом в СССР и любима в России. При этом съемки дались актеру нелегко. Он до последнего не хотел принимать в них участие и вообще не верил в успех картины. Даже на площадке всем своим видом показывал, что фильм ему не интересен.
Татьяна Сергеевна Левченко
«Весна на Заречной улице» — еще один фильм про вечернюю школу. На этот раз, по сюжету, молодая учительница влюбляется в одного из своих учеников — сталевара Савченко. И пусть школьная линия тут не основная, а на первый план выведена любовная драма, фильм все равно заслуживает места в нашей подборке.
Джон Китинг
Одна из самых известных картин про школу, получившая премию «Оскар» за оригинальный сценарий. В «Обществе мертвых поэтов» Робин Уильямс исполнил роль харизматичного преподавателя по имени Джон Китинг. События картины разворачиваются в 1950-х годах и рассказывают об учителе, который вдохновляет своих подопечных на получение новых знаний.
Современный
Фома
Олег Евгеньевич Фомин — знаменитый физрук из одноименного сериала — полюбился зрителям за счет своего брутального образа. Фома (прозвище героя — Прим. ред.) не является образцом для подражания, да и поборником морали назвать его сложно. Но при этом он учит зрителя всегда поступать по чести и совести, чего совсем не ожидаешь от твердолобого качка на «Гелендвагене».
Ричард Линклейтер
Роль харизматичного раздолбая Ричарда Линклейтера в картине «Школа рока» мастерски исполнил Джек Блэк. Его герой, который лишь по воле случая попал на работу в школу, очень полюбился зрителю. Картина не растеряла свою актуальность даже спустя 20 лет после премьеры и регулярно продолжает занимать высокие позиции в рейтингах самых смешных фильмов про школу.
Уолтер Уайт
Уолтер Уайт — еще один антигерой в нашей подборке. Школьный учитель, который встал на криминальный путь, чтобы обеспечить свою семью после собственной смерти, заслуживает, как минимум, сочувствия. В его истории много откровенно пугающих моментов, когда источником этого страха является сам герой. Но отрадно видеть, что в финале жизни он нашел в себе силы раскаяться и встретиться лицом к лицу со своей судьбой, параллельно вызволив друга из плена.
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