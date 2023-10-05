Ювелирное попадание: под Соледаром уничтожено командование ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Российские ВКС ликвидировали около 50 националистов.

Российский Су-34 нанес удар по штабу отдельной тактической группы «Соледар» Вооруженных сил Украины (ВСУ) недалеко от села Александро-Калиново. Об этом сообщает издание KP.RU.

По данным СМИ, впервые с начала спецоперации была использована бомба ФАБ-1500. В результате атаки было уничтожено около 50 киевских боевиков, еще несколько десятков получили ранения. Все укрытия, а также техника в радиусе 100 были стерты с лица земли.

Журналисты уточняют, что в момент удара в штабе проводилось совещание командного состава противника. В нем принимали участие не только украинцы, но и западные советники. Выживших в экстренном порядке эвакуировали в Европу.

Эксперты считают ФАБ-1500 грозным оружием. При этом бомба была создана в далеком 1954 году. Однако с начала СВО ее сильно доработали, снабдив модулем планирования и коррекции. Немаловажную роль в удачной атаке сыграло и мастерство пилотов.

Капитан I ранга Дандыкин подчеркнул, что она в три раза мощнее «Кинжала». Кроме того, бомба гораздо дешевле ракет.

«С учетом того, что она модернизирована, у нее есть возможность не заходить в зону ПВО противника во время сброса бомбы с самолета, а это позволяет не подвергать опасности боевую машину и экипаж», — уверен Дандыкин.

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