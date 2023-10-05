На лидера партии «Альтернатива для Германии» совершено нападение: кому это выгодно

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO; 5-tv.ru

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Преступление было спланировано в стиле старых шпионских фильмов.

В ФРГ 3 октября было совершено покушение на лидера партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупаллу, когда тот выступал на партийном предвыборном мероприятии. Сначала произошедшее окрестили «инцидентом», но ситуация стремительно набирала оборот.

Что произошло в Германии: нападение на лидера АдГ Тино Хрупаллу

Двое мужчин напали на политика. Сначала все подумали, что это бытовая стычка, но Хрупаллу почти сразу же стало плохо. Депутата оперативно доставили в больницу и, возможно, это спасло ему жизнь. В настоящий момент политик находится под наблюдением врачей. Его состояние оценивают как стабильное.

Пресса сообщила, что у одного из нападавших заметили шприц. Их задержали, о мотивах нападения не сообщается. Ни от полиции, ни от больницы официальных заявлений пока не поступало.

Что известно о состоянии лидера АдГ Тино Хрупаллу после нападения

Как рассказал 5-tv.ru депутат комитета по обороне в бундестаге от партии АдГ Ян Нольте, все члены партии находятся друг с другом на постоянном контакте. Однопартиец пострадавшего добавил, что нападавший ввел Хруппалу в плечо неизвестное вещество.

«Он потерял сознание и был доставлен в больницу. Вероятно, у него был анафилактический шок — худшая из всех реакций. Это может быть опасно для жизни», — рассказал депутат.

Кому выгодно устранить верхушку партии «Альтернатива для Германии»

Представитель партии Ян Нольте обратил внимание на тот факт, что нападение могло быть выгодно властям Германии, потому что мнение АдГ близко к позиции народа и противоположно действиям официального Берлина.

Он напомнил, что сопредседатель партии Алиса Вайдель находится под охраной из-за угроз ей и ее семье. Тогда ей пришлось даже уехать из дома, поскольку это было «слишком опасно».

В августе 2023-го в Аугсбурге неизвестные избили представителя АдГ Андреаса Юрку.

Стоит отметить, что уже в ближайшее воскресенье, 8 октября, пройдут выборы в ландтаги (земельные парламенты) Баварии и Гессена. Согласно прогнозам экспертов, АдГ может добиться на них рекордно высоких результатов. Правящей же партии, согласно предварительным подсчетам, «светит» лишь 8-9% и 16–17% соответственно.

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