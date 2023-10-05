«Знания начинаются с учителя»: о чем Путин говорил с педагогами

Фото, видео: Михаил Метцель / ТАСС; 5-tv.ru

На связи с президентом — лауреаты ежегодного конкурса «Учитель года». 15 лучших из почти сотни финалистов.

В преддверии Дня учителя Владимир Путин встретился с педагогами и учениками, а еще с участниками Международной олимпиады по финансовой безопасности в «Сириусе». Говорили о глобальных проблемах, которые прямо сейчас происходят в мире. И о том, что ждет нашу страну. Корреспондент «Известий» продолжит Алексей Лазуренко.

С профессиональным праздником педагогов страны глава государства поздравил за считанные часы до его наступления. График у Путина плотный. Но учитель — человек особой профессии для будущего страны.

«Это не просто профессиональный праздник, он близок, понятен практически всем гражданам нашей страны и тем, кто учится, и тем, кто учит и все, кто учился, хочу вас всех поблагодарит за ваш труд, за вашу работу душевную, щедрость к детям и пожелать вам всяческих успехов», — сказал российский лидер.

На связи с президентом — лауреаты ежегодного конкурса «Учитель года». 15 лучших из почти сотни финалистов. Впервые в конкурсе участвовали педагоги из новых российских регионов.

«Нужно помочь коллегам наверстать упущенное сделать все для того, чтобы и школьники и учителя чувствовали себя частью огромного общего единого образовательного пространства нашей страны», — заметил президент.

Никита Никитюк — учитель русского из донецкой Горловки. Только что закончил курсы советника по воспитанию — новой должности, которая появилась в российских школах.

«Побывать в международном. образовательном центре „Артек“ было моей детской мечтой, и она стала возможной благодаря очному обучению повышению курсов квалификации», — поделился преподаватель.

«Дело, которым вы занимаетесь, чрезвычайно важно. В какой-то момент упустили это за всякими технологиями. С патриархом разговаривали на образовательные темы, он правильные очень вещи, сказал сомнений нет, что вы дадите знания, имею в виду и вас, прежде всего педагогическое сообщество государства. Важно, в какие сердца вы вложите эти знания и как они будут использоваться», — заметил глава государства.

Семья Анастасии Кодиной — преподавателя биологии из нижегородской Выксы — сеет доброе и вечное в молодые сердца уже не одно десятилетие.

«Я из семьи педагогов, стаж которой составляет 120 лет, и с детства я видела, как это, отдавать свое сердце детям», — рассказала учительница.

«Знания начинаются с учителя. Он является источником знания для детей, а значит и для будущих инженеров, для будущих ученых и так далее. Поэтому вот это имеет фундаментальное значение для будущего страны, для будущего России. Но а вас хочу поздравить: всего-то потребовалось 120 лет вашего общего семейного педагогического стажа, чтобы вы стали одним из победителей конкурса „Учитель года“», — сказал президент.

Лауреаты предлагают организовать курсы по изучению новых дисциплин, активнее знакомиться с культурой стран Азии. Учитель русского при тегеранском посольстве даже предлагает строить русские школы во всех дружественных странах.

«Мы, конечно, в первую очередь, должны поддержать интерес к нашему образованию, к языку и культуре в тех странах, которые когда-то совсем недавно еще входили в единое государство, в СССР, потому что у нас очень мощные связи, сохраняются до сих пор есть и чисто прагматическая стороны этого дела здесь. У нас работают миллионы граждан этих государств сегодня в России, миллионы. Нам нужно, чтобы люди, которые к нам приезжают были готовы к тому, чтобы жить на территории Российской Федерации, владеть русским языком», — заметил Путин.

И в этом ведь тоже часть миссии российского учителя, дает понять российский президент. И отпускает педагогов готовиться к празднику. Имя лучшего из уже через считанные часы назовут со сцены кремлевского дворца.