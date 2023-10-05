И это не Любэ: Мизулина рассказала о музыкальных вкусах

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Что слушает гроза российских рэперов?

Екатерина Мизулина призналась, что слушает певца SHAMAN (Ярослава Дронова) и Гимн России. Такое заявление глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сделала в личном блоге.

Общественный деятель раскритиковала журналистов, которые в интервью постоянно спрашивают одни и те же вопросы. Она добавила, что при необходимости сделать какое-либо заявление она предпочитает не обращаться к СМИ, а взять телефон и записать видео для своих социальных сетей.

«А самое главное, если я хочу кому-то что-то сказать, я беру телефон, записываю кружок и говорю об этом. И это знает большое количество людей, потому что СМИ это, конечно, читают. И многие вопросы, которые задаются в интервью, они повторяются из раза в раз. И это, знаете, как какое-то зазубренное стихотворение», — заявила Мизулина.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по результатам опроса ВЦИОМ, SHAMAN возглавил топ самых популярных певцов России. Ярослав Дронов оставил позади Филиппа Киркорова и Григория Лепса.