Владельцы устройств Xiaomi массово жалуются на сбои в работе гаджетов

Фото: Zuma / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

В пресс-службе не объясняют, что произошло с серверами компании.

Российские владельцы устройств китайской компании Xiaomi массово жалуются на сбои в работе гаджетов. Пользователи рассказывают о возникших проблемах на форумах и в личных блогах.

По их словам, функционировать перестали системы «умного дома», к которым относятся различные датчики, роботы-пылесосы, камеры наблюдения и другие устройства. В приложении высвечивается сообщение, уведомляющее об «отсутствии сети». При этом ни переустановка, ни перезагрузка проблемы не решают.

Приложение выдает ошибку о сбое подключения к сети при попытке войти в профиль. Фото: 5-tv.ru

Компания пока не делала никаких заявлений. Предположительно, проблема случилась с серверами компании. Представители бренда пока разводят руками и не могут дать ответа на вопрос, когда девайсы заработают вновь.

Китайские Lenovo и Xiaomi начали по-тихому покидать российский рынок

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Федеральная антимонопольная служба намерена проверить рекламу в смартфонах Xiaomi. Пользователи обнаружили в них ссылки на фишинговые сайты и прочие мошеннические ресурсы.