Визит Владимира Путина в «Сириус»: самое главное

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В президентском лицее «Сириуса» — больше 1000 учеников, со всей страны. Сейчас чтобы попасть сюда, не нужно проходить строгий отбор.

Большой разговор о глобальных переменах, которые прямо сейчас происходят в мире сегодня состоялся в «Сириусе». В преддверии Дня учителя Владимир Путин встретился с педагогами и учениками, а еще с участниками Международной олимпиады по финансовой безопасности. Корреспондент «Известий» Николай Иванов узнал, почему всех решили собрать именно там.

В этом зале Парка науки и искусств — финалисты Олимпиады по финансовой безопасности. Можно говорить на самые серьезные темы: блокчейн, новые модели расчетов. Президент общается с ними, как с экономическим блоком правительства. С микропоправками на возраст.

«Одним из перспективных примеров являются совместные проекты ряда Центральных банков стран Азии и Ближнего востока, которые позволяют им осуществлять выпуск и обмен своих цифровых валют. То есть никакая третья сторона просто не имеет никакой возможности для злоупотреблений и для того, чтобы вмешиваться в проведение платежей», — напомнил президент РФ Владимир Путин.

500 школьников и студентов из 19 государств. В это время в президентском лицее «Сириуса», в трех километрах, Путина уже ждали другие дети. И у них тоже много вопросов. И все это во время уроков.

— Мы ради того, чтобы увидеть нашего любимого президента Владимира Владимировича, целый урок прогуляли. Такой шанс один раз в жизни выпадает, понимаете?

— Прогулять урок ради президента?

— Да. Мы готовы даже на это ради Путина.

У ребят даже листочки приготовлены для автографа.

— Я его тезка, я должен ему руку пожать.

— Ты Владимир Владимирович?

— Да.

В президентском лицее «Сириуса» — больше 1000 учеников, со всей страны. Сейчас чтобы попасть сюда, не нужно проходить строгий отбор. При этом детям преподают лучшие учителя. Доступна новейшая аппаратура. Лаборатории оборудованы по последнему слову техники.

«В лицее даже уроки труда высокотехнологичные. Ребята работают, например, с карбоном. А вот по форме можно догадаться, что здесь собирают коптеры. А вот и сам дрон, который сделали ученики лицея. Или вот, например, композитный лук», — показывает корреспондент Николай Иванов.

Владимиру Путину перед встречей с лицеистами показали новый жилой корпус. Интернат рассчитан на 250 школьников: в лицее учатся не только местные ребята, но и иногородние. А в планах — создать комплекс на 2500 учеников. Как все это будет выглядеть, решают сами ребята и педагоги. Принимают любые идеи. Софья Симонова предлагает школу-трансформер.

«С утра там могут заниматься ученики инженерного профиля физикой. Вечером возможно дополнительное образование в сфере искусства», — предложила идею ученица десятого класса АНОО «Президентский лицей «Сириус» Софья Симонова.

«Здорово, это то, на что мы рассчитывали с самого начала, создавая „Сириус“ как образовательный центр. Именно на то, что все эти компоненты образовательные, воспитательные совмещены», — ответил Владимир Путин.

«Сириус» открывает возможности не только для детей, но и для педагогов. Здесь уже прошли переподготовку 3000 учителей. Сейчас перед российской школой стоит задача: привлечь как можно больше молодых специалистов.

«Чем больше придет талантливой молодежи, неравнодушной, творческой, готовой воспитывать наших талантливых детей, тем выше будет качество образование», — отметила директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85» (г. Кемерово) Майя Криворучко.

«Мы стараемся сделать все для того, чтобы эти сформулированные направления переподготовки преподавателей, учителей развивались, наполнялись реальным содержанием и отражали потребности сегодняшнего дня», — добавил президент России.

А «Сириус» как раз и ориентирован на сегодняшний день. Взять искусство: под руководством художественного руководителя Санкт-Петербургского дома музыки Сергея Ролдугина здесь регулярно проводятся мастер-классы для молодых музыкантов. Но наставники переживают: как бы передать накопленные знания другим регионам? Ведь это можно делать только из рук в руки.

— Есть уже созданные базы в 79 регионах. Послать педагогов, которых у нас учат, запустить круглогодичные мастер-классы на базах образовательных центров с помощью базы педагогов. Это не так просто сделать, как в научной нас просто меньше. Нас просто меньше. Но в 79 регионах возможно сделать.

— То есть нужны отдельные программы? Нужно отфинансировать и организовать.

Кстати, гибкая система образования в «Сириусе» помогает учиться здесь и спортсменам, и художникам, и музыкантам. Для каждого — индивидуальный план. Эту практику президент предложил внедрять по всей стране.