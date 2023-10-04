Ветроэлектростанция «Росатома» в Ставропольском крае начала работу

Фото, видео: Эрик Романенко / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Уровень выработки электроэнергии достиг значительных показателей.

Труновская ветроэлектростанция «Росатома» в Ставропольском крае начала поставлять энергию. Теперь суммарная мощность всех российских ветропарков компании достигла одного гигаватта — столько в среднем вырабатывает реактор АЭС. Переход на альтернативную энергию уже помог сократить в регионе выброс миллиона тонн углекислого газа. Борис Карягин — с подробностями.

«Это 30 тысяч квадратных метров завода. Это более трехсот высококвалифицированных и высокооплачиваемых рабочих мест. Это девять ветропарков, введенных в настоящий момент. Вот что такое сегодня один гигаватт „Росатома“», — рассказал заместитель генерального директора по развитию технического и нормативного регулирования ВЭС Виктор Свистунов.

«Сегодня важнейшее событие: крупнейшая опорная корпорация РФ „Росатом“ включает важное для себя событие, веху — достижение по цели в одну тысячу мегаватт ветровых электростанций. На мой взгляд, это очень хороший результат», — отметил директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев.

Один из самых уникальных процессов производства — пропитка статора, вес которого порядка 120 тонн. Сейчас его погружают в емкость, в которой находится смола. Это делается для того, чтобы устранить всевозможные пузырьки, которые остались при восстановлении электрокатушек, а также обеспечить полную герметичность конструкции.

«Этот процесс очень важный в том плане, что после пропитки сложно уже будет что-то исправить. То есть те операции, которые выполнены до прописки, они должны быть выполнены безупречно», — отметил один из сотрудников предприятия.

«Электроэнергия нужна для развития. И, конечно же, она должна быть зеленая», — заметил заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Василий Глушаков.