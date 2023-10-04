ВСУ без оружия, фашизм в Германии и перспектива отставки Пашиняна: главные события 4 октября

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

Премьер Армении Никол Пашинян заговорил об отставке, а глава РФ Владимир Путин поздравил учителей. Что еще происходило в России и мире?

Сегодня, 4 октября, день был насыщен различными политическими и общественными событиями. Одно из ключевых — кажется, на Украине и в мире открыто признали проблемы у Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Самые главные новости в России и мире — в материале 5-tv.ru.

Неудачная вылазка ВСУ у Крыма: украинского диверсанта взяли в плен

Фото: www.globallookpress.com / Ronny Hartmann

Один из украинских диверсантов, которые пытались высадиться в Крыму, оказался в плену. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

Силовики провели допрос, в ходе которого преступник рассказал о планах группы.

«В ходе его опроса установлено, что целью группы являлась фото- и видеосъемка участников ДРГ на фоне украинского флага на территории Республики Крым», — говорится в сообщении.

В Минобороны прежде заявили, что ночью была пресечена попытка украинских диверсантов проникнуть на территорию Крыма. Так, десантная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) попыталась высадиться в северо-западной части акватории Черного моря. Их остановили самолеты Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Известно, что группа диверсантов направлялась в сторону мыса Тарханкут на военном катере и трех гидроциклах.

ВСУ оказались на грани провала

Фото: www.globallookpress.com / Mauricio Campino

Украинское правительство находится в отчаянии из-за нехватки поставляемых вооружений и провала контрнаступления. Об этом первой сообщила немецкая газета Bild.

Автор статьи утверждает, что настроение у киевских властей сейчас переменчивое. Лидеры, с одной стороны, выражают благодарность за помощь западным союзникам, но с другой — недовольство в связи с недостаточным количеством оружия и темпами их поставок.

«Существующая „военная усталость“, то есть отсутствие интереса к событиям на Украине, представляет собой одну из самых больших опасностей для страны. Ситуация в настоящее время стала более угрожающей», — говорится в публикации.

Желаемого успеха на фронте Вооруженные силы Украины (ВСУ) добиться не могут, так как для этого им не хватает вооружения.

Затем этот факт признали в НАТО. Скоро склады ВСУ совсем опустеют, заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в рамках Варшавского форума. Вооружение поступает украинским националистам с уже полупустых складов. Некоторые хранилища истощены даже более чем на 50%.

«Теперь дно бочки видно», — оценил ситуацию Бауэр, цитирует его CNN.

В материале отмечается, что дальнейшие поставки оружия Киеву могут прекратиться. Связано это, в том числе с принятием США временного бюджета, в который расходы на помощь украинской стороне не вошли.

А потом проблемы с вооружением признал и официальный Киев. Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что ВСУ не хватает оружия и средств противовоздушной обороны для успешного продолжения боевых действий. По словам Зеленского, войска продолжают контрнаступление, однако есть несколько препятствий. Украинским боевикам, по его словам, мешают заминированные поля, а также опустевшие запасы оружия.

«Не хватает снарядов и средств ПВО», — прокомментировал он в эфире Sky TG24.

Глава Незалежной отметил, что армии необходимо дотянуть до зимы и не утратить активность в холодное время года. Предстоящие месяцы он назвал настоящим «вызовом для военных и населения».

Потери в зоне СВО

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

Появилась информация о том, какие потери несут ВСУ. Украина несут тяжелые потери в зоне СВО, из-за чего их средняя продолжительность жизни в роли неонацистов составляет всего несколько часов. Об этом пишет Military Watch Magazine.

Автор обратил внимание, что все больше боевиков ВСУ сдаются в плен ВС РФ. Это также связано в огромным количеством смертей в рядах украинской армии. В материале отмечается, что на Западе прекрасно осознают низкий уровень боевой подготовки украинских нацистов. Призывники были ограничены в знаниях, так как руководство ВСУ настаивало на их обучении прямо на фронте.

А глава ДНР Денис Пушилин озвучил число российских военнопленных.

«Российских военнослужащих находится на Украине порядка 500 человек», — прокомментировал он.

Он обратил внимание на то, что украинская сторона не предоставляет информацию о тех, кто попал в плен. В связи с этим найти точные данные самостоятельно представляется сложной работой.

Пушилин отметил, что боевиков ВСУ в российском плену намного больше. По его словам, речь идет о тысячах неонацистов, и эта «цифра несопоставима» с количеством пленных русских.

Никол Пашинян заговорил об отставке

Фото: Патрин Александр / ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов подать в отставку в том случае, если это поможет преодолеть вызовы, с которыми сталкивается страна. Об этом он заявил во время правительственного часа в парламенте.

«Армения сталкивалась и сталкивается с вызовами… Если я буду знать, что моей отставкой и уходом все вызовы будут преодолены, я сделаю это через секунду, потому что не цепляюсь за кресло, как вы», — ответил Пашинян на вопрос оппозиционного депутата.

Однако, подчеркнул глава армянского кабмина, его уход приведет к прямо противоположному результату. Пашинян уже два раза подавал в отставку и дважды переизбирался.

Интересно, что ранее появилась информация о том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев не поедет в Испанию на переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Представители Армении и Азербайджана должны были встретился в Гранаде 5 октября при участии президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Пока неизвестно, отменена ли встреча или перенесена. Официальных подтверждений этому от Баку или Еревана также пока не было.

Фашизм расправляет плечи в Германии

Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об активном возрождении нацизма в Германии. Об этом она сообщила в рамках брифинга.

По словам дипломата, в Германии забыли «уроки истории», хотя именно немцы и должны помнить их лучше всего. По ее словам, им следовало бы быть нетерпимыми к любым проявлениям человеконенавистнической идеологии, однако сейчас весь мир наблюдает обратное.

«Берлин отрицает общепризнанный факт сотрудничества украинских националистов с гитлеровским Третьим рейхом. И отсюда вывод закономерный — в нынешней Германии реабилитация нацизма идет полным ходом», — прокомментировала она

Захарова обратила внимание, что в ФРГ не понимают опасности помощи Украины, в частности поставок киевскому режиму оружия. Немцы не осознают, к чему могут привести удары по территориям РФ с помощью дальнобойных ракет, обещанных ВСУ.

Путин поздравил педагогов с Днем учителя

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

Президент РФ Владимир Путин поздравил всех учителей, педагогов и наставников России с их профессиональным праздником, который в стране традиционно отмечается 5 октября. Своими пожеланиями он поделился в рамках общения с учениками образовательного центра «Сириус».

Путин пожелал российским просветителям всего самого доброго, как на профессиональном поприще, так и в семейной жизни.

«Это не профессия, это — миссия такая», — отметил глава государства.

Президент в заключение добавил, что учитель — это такой человек, которого помнит каждый без исключения, несмотря на его род деятельности, место жительства или возраст. Человек никогда не забывает, что ему дала школа.

«Низкий поклон и поздравления с праздником — Днем учителя!» — заключил глава государства.

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