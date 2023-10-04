ФК «Динамо» одержал крупную победу над «Спартаком» в старейшем дерби России

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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Матч завершился со счетом 3:0. Кто забил мячи?

На домашнем стадионе «Динамо» прошло старейшее дерби России. «Бело-голубые» в рамках группового этапа Кубка России приняли в гостях московский «Спартак». Матч закончился разгромом красно-белых (3:0).

Как проходила игра «Динамо» — «Спартак»

В составе победителей отличились Бителло на 42-я минуте, Даниила Фомин на 45-й. Также в концовке встречи на 90+6 минуте ворота «Спартака» поразил вышедший на замену на 84 минуте Иван Зазвонкин.

«Красно-белые» играли полурезервным составом. Ко второму тайму народная команда уже проигрывала 2:0. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль решил исправлять ситуацию футболистами, которые чаще играют в стартовом составе. Во время перерыва он поменял Павла Мелешина на Романа Зобнина и Антона Зиньковского на Тео Бонгонду. На 56-м Абаскаль выпустил на поле Квинси Промеса и Кристофера Мартинса. Но даже присутствие игроков основы не помогло.

Кто выйдет из группы D: «Динамо» или «Спартак»

При этом «красно-белые» уже гарантировали себе выход из группы D с первого места. У них в запасе 12 баллов. А вот «Динамо» будет бороться с «Краснодаром» за вторую строчку таблицы. Оба коллектива имеют по восемь баллов.

По личным встречам второе место сейчас занимает «Динамо», но все еще может измениться. Командам осталось сыграть по одной игре, где и решится кто выйдет напрямую в плей-офф Пути РПЛ, а кто опустится в Путь регионов.

«Краснодар» проведет встречу с гарантирующем себе первую строчку «Спартаком», а «Динамо» сыграет против «Нижнего Новгорода», который занимает четвертое место с двумя баллами и потерял все шансы на выход из группы.

Какой сейчас регламент в Кубке России

По действующему регламенту, Кубок России делится на Путь РПЛ (Российская премьер-лига), в котором участвуют команды из высшего дивизиона, и на Путь регионов, в нем участвую коллективы из более низших лиг и любительские клубы. В конце турнира победитель Пути регионов сыграет с победителем Пути РПЛ.

Команды из премьер-лиги, которые проиграли, имеют вторую попытку. После своего поражения они спускаются в Путь регионов.

Таким образом первое и второе место в группе выходят сразу в плей-офф Пути РПЛ, третье место опускается в Путь регионов. А вот четвертое вылетает из турнира.

Как «Динамо» и «Спартак» сыграли в крайних матчах

До этой игры «Спартак» проиграл с крупным счетом 4:0 «Крыльям Советов» в чемпионате России. Но до этого обыграл тот же «Динамо» (1:0)

«Бело-голубые» же два матча назад сыграли вничью с «Ахматом». Матч завершился со счетом 1:1.

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