Чемпионат мира по футболу 2030 года впервые пройдет на трех континентах

Фото: depositphotos / alphaspirit

Читайте нас в: Дзен Новости

Сколько стан будут принимать спортивные команды у себя в гостях?

Чемпионат мира по футболу в 2030 году впервые в истории будет проходить сразу на трех континентах. Команды сыграют в Южной Америке, Европе и Африке. Соответствующая информация появилась на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Совет федерации принял такое решение сегодня, 4 октября. Всего матчи состоятся в шести странах. Спортсменов и футбольных фанатов будут встречать Уругвай, Аргентина, Парагвай, Марокко, Испания и Португалия. Игроки из первых трех стран примут участие в стартовых матчах на родных землях.

В 2030 году пройдет юбилейный Чемпионат мира. Впервые он состоялся в 1930 году в Уругвае. Поэтому первый мачт грядущего ЧМ состоится на легендарном «Сентенарио» в Монтевидео, где все и началось сто лет назад.

Глава ФИФА Джанни Инфантино мотивировал решение о проведении ЧМ на трех континентах тем, что «футбол объединяет». Спортивный праздник мирового масштаба станет прекрасным посланием, считает он.

Ранее 5-tv.ru писал, что УЕФА допустил до международных соревнований российских игроков до 17 лет. Союз ассоциаций решил не наказывать детей за «действия взрослых».