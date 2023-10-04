Тур Гарика Сукачёва по России внезапно перенесли на следующий год

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Соответствующая информация появилась в официальном сообществе музыкант.

Концертный тур певца и композитора Гарика Сукачёва по городам страны, который был запланирован на 2023 год, внезапно перенесли. Соответствующая информация появилась в официальном сообществе музыканта в социальной сети ВКонтакте.

«По независящим от артиста и организаторов причинам, тур Гарика Сукачёва переносится на новые даты», — указано в публикации.

Организаторы отметили, что все приобретенные билеты будут действительны, однако при желании их возможно будет вернуть. Сами концерты состоятся уже в 2014 году. Переносы коснулись концертов артиста, которые должны были состояться в Казани, Ижевске, Самаре и Ульяновске.

О конкретных причинах переноса выступлений не сообщается.

Примечательно, что летом Сукачёв был госпитализирован. Тогда был отменен его концерт в Карелии. Однако очень скоро артист пошел на поправку и вернулся к работе.

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