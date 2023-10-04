Россиянам объяснили, кого коснется новая система высшего образования

Депутат Горячева: новая система обучения в вузах коснется не всех студентов

Фото: www.globallookpress.com / Aleksandr Schemlyaev

Читайте нас в: Дзен Новости

Будущую форму обучения экспериментируют в десяти вузах РФ.

Новая модель высшего образования, которую хотят внедрить в российских университетах с 1 сентября 2025 года, коснется не всех студентов. Об этом изданию URA.RU сообщила первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

Отмечается, что к началу сентября 2025 года должен быть подготовлен макет новой системы и утверждены федеральные образовательные стандарты. В рамках пилотного проекта принято 4044 человека, из них на платной основе будут учиться свыше 250 студентов.

«Что касается остальных ребят, они могут спокойно доучиваться по старой системе, они получат привычные дипломы. Рисков для доучивающихся нет. Просто пока идет эксперимент», — объяснила депутат.

Спикер подчеркнула, что всего в пилотном проекте участвует десять вузов.

«Будем смотреть, как он заходит, что нужно еще сделать. Задача эксперимента — сделать обучение более интересным, более привлекательным, чтобы вузы могли отвечать запросам рынка, чтобы студенты были востребованы», — отметила Горячева.

Согласно планируемым нововведениям, в России появятся два уровня высшего образования - базовое со сроком обучения от четырех до шести лет и специализированное высшее образование, где срок обучения составит от года до трех.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стоимость обучения в вузах для первокурсников выросла на 9%.