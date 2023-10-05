Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Anna Shustova; 5-tv.ru

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Певица выразила готовность обсудить личную жизнь тех, кто ей заплатит.

Певица Наталья Штурм заявила, что по-прежнему пользуется популярностью у мужчин и готова общаться с воздыхателями на любые темы, но только если ей будут за это платить. Пикантными подробностями она поделилась в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Артистка посетовала, что в соцсетях ей постоянно пишут поклонники с разными, порой неадекватными, предложениями. Многие предлагают ей путешествие в любую точку мира, а затем оказывается, что под «любой» они подразумевали бюджетные курорты.

«Сначала пишут: „Наталья, называйте любое место“. А когда я называю любое место, сразу начинаются другие совершенно направления: „А давайте в Турцию, а давайте в Египет“. Ребята, я туда не езжу, нет, мне не интересно», — с усмешкой поделилась певица.

Однако это не самые странные сообщения, которые поступают Штурм. Некоторые просят ее прислать им интимные фотографии, а один молодой человек и вовсе предлагал Наталье руку и сердце.

«Один мне сделал предложение пожениться. Я в шоке — у нас разница 31 год. Я ему говорю: „Что я маме твоей скажу?“. Причем парень хороший такой, образованный и далеко не бедный», — вспоминает Наталья.

Певица считает, что если на каждого своего фаната она потратит хотя бы полчаса времени, то ей не хватит на это и года. По мнению Штурм, ее время — это деньги, поэтому желающим пообщаться с ней следует раскошелиться. Взамен артистка обещает обсудить любые темы.

«Я поговорю о ваших девушках, о том, что вас бросили, о том, что вас родители не понимают. Я могу говорить о чем угодно, но мое время стоит денег, а я его тратить просто так не хочу. Когда я вижу, что это порожняк — у меня сразу падает настроение и даже нет желания продолжать беседу», — рассказала звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Штурм обвинила Боню в воровстве идей.