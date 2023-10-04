«Мне до фонаря»: Волочкова объяснила дерзкое фото с полушпагатом у символа воинской славы

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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В интернете балерину уже раскритиковали и призвали привлечь к ответственности.

Анастасия Волочкова не видит ничего оскверняющего в своем фото с закинутой на истребитель ногой. Об этом она заявила в комментарии телеканалу «360».

Балерина опубликовала дерзкий кадр в своем личном блоге: в блестящих штанах, меховом жилете и на высокой платформе она позирует у памятника советскому истребителю Ла-5, закинув на него одну ногу. Комментаторы возмутились и призвали привлечь Волочкову к ответственности за осквернение памятника воинам. Только вот это был никакой не памятник.



Подписчики призвали привлечь Волочкову к ответственности за осквернение памятника. Фото: Instagram* / volochkova_art

«Я сфотографировалась у бутафорского самолета, и взмах моей стройной ноги и моего тела возбудил всю страну», — возмутилась артистка.

Она отметила, что снимок был сделан на «Мосфильме», а кино всегда подразумевает художественный вымысел. До того, что о ней говорят и пишут в интернете, ей совершенно нет дела. Балерина проводит почти семь часов в балетном зале, готовясь к своим выступлениям.

«Мне абсолютно до фонаря, что думают или читают мои подписчики», — повторила Волочкова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова раскрыла правду о появлении «обручального» кольца.

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