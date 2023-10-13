Хранительницы смыслов: галерея женских образов представлена в спектакле «Занавес»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

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Героинь постановки не видит на сцене обычный зритель, ведь вся их работа проходит за кулисами.

На Малой сцене МХТ имени А. П. Чехова прошла премьера спектакля «Занавес» режиссера Юрия Квятковского по документальной пьесе Андрея Стадникова. В постановке показаны женские образы, прототипами которых являются актрисы и работницы МХТ.

«Это прямое взаимоотношение с происходящими вне стен театра событиями. Потому что женщины все разруливают. Что-то происходит: какие-то катаклизмы, ситуации, а женщины через себя это пропускают, через свой фильтр. И женщины — хранительницы, они в общем-то хранительницы истории, хранительницы смыслов. Поэтому у кого как не у них можно разгадать и узнать все содержание, которое здесь происходило в театре», — эксклюзивно объяснил режиссер спектакля Юрий Квятковский в разговоре с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко.

«Могу сказать, что атмосфера выпуска спектакля другая, когда нет мужчин. Она более спокойная, более где-то скомпонована. Почему это именно женщины должны делать? Мне кажется, в этом есть какая-то такая деликатность подачи, наверное. Это мое ощущение материала в принципе, когда идут перевоплощения, яркие характеры. Мне кажется, если бы мужчины в третьей части переодевались в женщин, это было бы грубее, а здесь, мне кажется, в женском исполнении это довольно тонко все звучит», — считает актриса Ольга Воронина.

Героев постановки не видит на сцене обычный зритель, ведь вся их работа проходит за кулисами. Именно они наполняют театр энергией и делают все то, что многие принимают как должное. Интересно, что каждая актриса играет не одну роль, а воплощает на сцене целую галерею образов: начиная вахтерами и заканчивая режиссерами.

«Любимого героя нет, потому что весь смысл в том, что их много. <…> Здесь вся история в том, что я должна их всех полюбить. Кого-то действительно было сложнее делать. Есть очень яркие характеры, с которыми сразу все понятно по тексту, такие прямо комедийные. А есть очень сложные, и сначала думаешь: „Ой, как бы мне придумать?“. А потом ты понимаешь, что не нужно гнаться за этим ярким образом, он придет сам, когда ты проникнешь в суть того, что ты говоришь», — рассказывает актриса Дарья Юрская.

По признанию Марии Карповой, труднее всего ей удается сыграть роль главного билетера.

«Потому что это такой очень серьезный элемент в зрительном зале, который следит за каждым звуком, за каждым шевелением. И это должна быть такая концентрация внимания, и при этом такой восторг девичий в ней есть. Такое какое-то кокетство и желание рассказать все, что происходит в зале», — отмечает актриса.

Любопытно, что далеко не все героини, на образы которых опирались актрисы при создании своих ролей, узнали сами себя.

«Есть забавная история. Я показываю одного костюмера, который присутствует на этом спектакле, она работает на нем. И я очень переживала, что вдруг она услышит текст и поймет, что это она. Но естественно я выгляжу не как она. И в какой-то момент, когда я делала монолог, она смотрела на монитор и сказала: «О, это же Володька с основной сцены», — смеется Мария Карпова.

Как рассказывает Надежда Жарычева, благодаря постановке ей удалось детально познакомиться с судьбами людей, работающих за кулисами, которые, как уверена артистка, и являются сердцем театра.

«Я по-новому познакомилась с театром, потому что люди здесь, которые работают и служат, кого-то ты знаешь уже очень хорошо, а кого-то вообще не знаешь. Но ты понимаешь, что они создают все: эту атмосферу театра, включая то, что, когда ты входишь в театр, и тебе говорят: „Здравствуйте“, ты отвечаешь: „Здравствуйте“, и с этим настроением ты дальше идешь и работаешь», — отмечает Надежда Жарычева.

Сама пьеса была написана в 2021-22 годах. Актрисам при подготовке своих ролей приходилось использовать смешанные техники: с частью героев они общались и перенимали на себя их манеру общения, жестикуляцию и так далее, а других людей приходилось воображать, потому что их сейчас либо нет в живых, либо они уже не работают в МХТ имени А. П. Чехова.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьерой спектакля «Жизель Ботаническая» завершился 125-й юбилейный сезон МХТ им. Чехова.