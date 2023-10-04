«Коснется всех»: Роскомнадзор хочет окончательно заблокировать VPN-сервисы?

Артем Шейкин: VPN-сервисы будут заблокированы с 1 марта 2024 года

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Российские законодатели уже одобрили новую инициативу Роскомнадзора. Что это означает для российских пользователей?

Роскомнадзор планирует заблокировать VPN-сервисы во всех онлайн-магазинах приложений. Об этом заявил зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин, сообщает издание РИА Новости.

Новая инициатива

Приказ Роскомнадзора уже одобрил Совет Федерации РФ. В документе говорится о блокировке запрещенных в России социальных сетей, которые игнорируют требования российского законодательства. По словам Артема Шейкина, это коснется всех магазинов мобильных приложений, в том числе самых популярных — Play Market и AppStore.

Кроме того, Артем Шейкин попросил Минцифры запретить размещать VPN-сервисы и в RuStore.

«Учитывая, что RuStore позиционируется как российский сетевой магазин приложений для мобильных устройств, разработанный при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, прошу вас провести внутреннюю проверку и по возможности установить критерии для размещения в указанном магазине VPN-сервисов», — цитирует издание ТАСС текст обращения Шейкина на имя министра Максута Шадаева.

В чем нюанс?

Стоит отметить, что на территории нашей страны уже действует запрет на распространение сведений, которые помогают обходить заблокированные сайты или ресурсы с противоправным контентом. Это регламентируется законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Да и сам Роскомнадзор наделен правом блокировать такие сервисы, что, в принципе, и делает.

В приказе ведомства будут прописаны, скорее всего, конкретные сервисы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«Вероятно, речь идет совсем о другой законодательной новации: ограничении поисковой выдачи тех VPN, которые нарушают закон. (Не фильтруют запрещенную информацию.) Такой приказ — во исполнение принятого нами закона — в РКН действительно готовится», — говорит Хинштейн.

Польза или вред?

По мнению эксперта по кибербезопасности Павла Мясоедова, инициатива выглядит спорно, ведь пользователи могут найти альтернативные пути настройки сервисов.

«Многие производители программ вообще поддерживают такую политику, что они в рамках закрытых кабинетов оставляют доступ к приложению, даже если у вас произошло какое-то обновление. Поэтому VPN, которые были скачены ранее, продолжат работать», — объясняет Мясоедов.

К тому же, как пишет ИА «Регнум», специалист обратил внимание на то, что эти сервисы бывают весьма полезны. Ведь они не только помогают посещать запрещенные сайты, но и способствуют безопасности трафика во время использования общей сети Wi-Fi.

Новые полномочия

Что именно собирается делать Роскомнадзор, объяснили в самом ведомстве. Оказывается, согласно приказу, оно получит право блокировать ресурсы, которые распространяют информацию об обходе этих блокировок. Об этом сообщает издание РБК.

«Роскомнадзор будет самостоятельно принимать решение о внесении интернет-страниц, содержащих информацию о способах и методах обхода блокировок, в Единый реестр запрещенной информации. После получения соответствующих полномочий Роскомнадзор разработает и утвердит ведомственным приказом критерии оценки в интернете материалов, содержащих такую информацию», — рассказали в Роксомнадзоре.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что данные из иностранных облачных сервисов можно будет переносить в VK.