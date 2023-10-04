«В патриотическом тренде»: как в шоу-бизнесе отреагировали на триумф SHAMAN

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Кто, по мнению Сергея Соседова, должен был возглавить список топ певцов России?

В понедельник, 2 октября, стали известны итоги опроса ВЦИОМ по определению лучших певцов российской эстрады. SHAMAN (Ярослав Дронов) занял первое место, оставив позади Филиппа Киркорова и Григория Лепса. Как в шоу-бизнесе восприняли победу молодого артиста?

«Ярослав прям везде»

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко изданию News.ru рассказал, что думает о любимце миллионов россиян.

«SHAMAN участвует во всех патриотических концертах, где бы они ни были. Ярослав прям везде. Так как он в информационном поле чаще всего появляется, то и другие певцы со своими заслугами уходят на второй план. SHAMAN попал в патриотические тренды, и он везде в информационном пространстве», — сообщил эксперт в музыкальной сфере.

Вместе с тем он не согласился с итогами прошедшего опроса. По его мнению, SHAMAN больше заслужил звание лучшего исполнителя патриотических песен на российской эстраде, а не певца года. Рудченко считает, что у Дронова не такие большие заслуги в отличие от Николая Расторгуева, Григория Лепса и Александра Розенбаума.

«Мне кажется, немного некорректно составлен список, потому что не названы направления. Происходит патриотически направленный перекос. Если певец исполняет патриотические песни, то, по данным ВЦИОМа, он на высочайших позициях, все остальные просто поют какие-то песни и не учитываются. Это странно. SHAMAN в большей степени поет патриотические песни, а так получается, он обошел всех маститых артистов», — высказался продюсер.

Соседов о SHAMAN: «Старые лица уже надоели»

Коллега Рудченко, шоумен, журналист Сергей Соседов «Вечерней Москве» признался, что согласен с мнением респондентов насчет SHAMAN.

«Исполнитель является новым лицом на эстраде, а это очень подкупает внимание зрителей. Сейчас как раз происходит перестановка на эстрадном олимпе, на него восходят новые таланты. Ведь старые лица уже надоели зрителю», — отметил Соседов, добавив, что этого звания также достойны и многие другие артисты, например, Лариса Долина.

Супруга SHAMAN: «Его ежедневно публикуют все ведущие СМИ страны»

Супруга же певца — триумфатора Елена опубликовала огромный пост в своем блоге, посвященный практически главному событию в жизни своего мужа. В публикации девушка поделилась, как нелегко им было в начале пути.

«Многие не замечали его очевидную уникальность, говоря ему в лицо: «А что в тебе особенного? Таких, как ты, — миллионы». Он с огромным, беспрецедентным отрывом победил среди всех артистов страны. Эти цифры подтверждают полные залы в каждом городе — за первый год гастролей более ста сольных концертов прошли с аншлагами, в марте он собрал четыре «БКЗ Октябрьский» в Петербурге и два «Крокус Сити Холла» в Москве, а в сентябре — 60-тысячную «Газпром Арену», — написала Елена, с гордостью напомнив, что ее мужа ежедневно публикуют все ведущие СМИ страны.

Напомним, сразу после победы SHAMAN вышел на связь с 5-tv.ru и поблагодарил поклонников за беспрецедентную поддержку и пообещал сделать все, чтобы ее оправдать.

«Служу народу Российской Федерации!» — заявил исполнитель.

По данным всероссийского опроса, лучшим певцом 2023 года признан SHAMAN (Ярослав Дронов), в его пользу проголосовали 33% участников. голосования. Лучшей отечественной исполнительницей стала Полина Гагарина, набрав 19% голосов.

Ранее 5-tv.ru писал, что SHAMAN рассказал о поездке в Донбасс и концерте в зоне спецоперации.