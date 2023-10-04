В России затруднена регистрация автомобилей из-за технического сбоя

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Читайте нас в: Дзен Новости

Профильные специалисты устанавливают причины и работают над устранением неполадок.

В работе федеральной информационной системы Госавтоинспекции РФ случился сбой, в результате чего была затруднена выдача водительских удостоверений, а также регистрация автомобилей. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В связи с техническим сбоем в работе федеральной информационной системы Госавтоинспекции России регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений затруднены», — указал источник агентства.

Собеседник в беседе с журналистами уточнил, что специалисты устанавливают причины сбоя и работают над устранением неполадок.

Ранее 5-tv.ru писал, что система бронирования «Леонардо» («Сирена-тревел») подверглась массированной DDoS-атаке из-за границы. Специалисты сумели оперативно возобновить ее работу. Однако регистрацию пассажиров в аэропортах сети «Аэрофлот» и авиационной компании «Победа» приходилось производить в ручном порядке.